L’Eredità: Luigia Del Monte nuova campionessa, chi è

Chi è, cosa fa nella vita e quanto ha vinto Luigia Del Monte, la giovane di origini beneventane, nuova campionessa del quiz show L’Eredità.

Ancora una volta, c’è un colpo di scena al quiz show L’Eredità, dove qualche sera fa una giovane campionessa, Valentina, receptionista di Firenze ma con origini salentine, aveva vinto 210mila euro. Adesso arriva una nuova sorpresa: lei si chiama Luigia Del Monte e ieri ha sbaragliato la concorrenza.

Luigia Del Monte: chi è e quanto ha vinto a L’Eredità

La nuova campionessa era alla sua prima partecipazione e ha raggiunto il Triello insieme ad Antonello e Valentina, per poi sfidare la concorrente ai calci di rigore. 35 anni, professoressa di lingue originaria di San Felice a Cancello, in provincia di Benevento, Luigia Del Monte vive però al Nord, a Dolo, in provincia di Venezia. Figlia di un dipendente del Comune, suo nonno riparava biciclette.

La giovane campionessa del quiz show di Raiuno ha un fratello, ha frequentato la scuola media Gesuè, ma poi di fatto ha sempre vissuto fuori. Ha anche trascorso dei lunghi periodi all’estero, dove ha specializzato la sua lingua. Nella serata del 31 dicembre, è arrivata fino in fondo alla Ghigliottina, vincendo la somma considerevole di 40mila euro. Un ottimo modo per chiudere l’anno.