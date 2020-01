Geppi Cucciari, la dura accusa dell’ex marito Luca Bonaccorsi: “Mi tortura”

Il giornalista Luca Bonaccorsi punta l’indice contro la sua ex moglie, la nota comica e conduttrice Geppi Cucciari, tacciandola di “satanica e spietata crudeltà”.

Era il 15 dicembre del 2012 quando Luca Bonaccorsi e Geppi Cucciari convolarono a nozze a Milano. Il loro amore è durato quattro anni, prima di giungere burrascosamente al capolinea nel 2016. Il giornalista e fondatore del mensile “Terra” e la nota comica e conduttrice di Un giorno da pecora sono stati infatti protagonisti di un divorzio segnato da colpi bassi, dichiarazioni al vetriolo e recriminazioni reciproche.

Il primo campanello d’allarme furono alcune parole pesanti da parte di lui, che rappresentarono di fatto il preludio di una vera e propria guerra tra ex. Il doloroso divorzio fu dovuto ufficialmente a “insuperabili incompatibilità caratteriali”. Ma secondo alcune fonti vicine ai due amanti che furono, a prendere la decisione finale sarebbe stata Geppi Cucciari. Bonaccorsi sostiene invece un’altra teoria…

Il divorzio al veleno di Luca Bonaccorsi e Geppi Cucciari

Luca Bonaccorsi ha tentato di spiegare la sua versione dei fatti con una lettera al settimanale Oggi che sollevato un autentico polverone. “Non è vero che mi appoggiavo a Geppi e no, Geppi non mi ha lasciato (ma conta davvero chi lascia chi, tra adulti?)”, ha scritto il giornalista, ricordando che all’epoca della rottura viveva e lavorava all’estero da circa tre anni. “Il problema è proprio il contrario, Geppi mi tortura ancora, con quella sua satanica e spietata crudeltà”. Apriti cielo.

Luca Bonaccorsi è entrato nei dettagli dello stalking di cui, a suo dire, è stato vittima. “Recentemente ha trafugato tutto quello (assai poco) che posseggo: i miei libri (che non ho mai letto), le foto di famiglia (distrutte? Anche quelle del nonno?), i pochi quadri e arredi di mio padre (quel milionario disprezzo per le altrui piccole cose…)”.

L’ex marito di Geppi Cucciari sostiene di essere addolorato soprattutto per i suoi genitori, che hanno subito loro malgrado le fortissime pressioni dei media: “Questa precisazione è anche un po’ per loro che, a differenza dei poveri fan, sanno chi è questa persona, veramente!”. Poche settimane dopo sempre Oggi lo ha paparazzato in compagnia di una nuova donna che, secondo la rivista, il giornalista frequentava da ben sei mesi (e Geppi ne sarebbe stata al corrente). Si attende ora la controreplica…

