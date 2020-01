Geppi Cucciari è una brillante comica, conduttrice televisiva e radiofonica e attrice italiana. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Geppi Cucciari è una famosissima comica e conduttrice italiana, diventata famosa soprattutto ai programmi Zelig e Le Iene, in cui si è fatta conoscere per i suoi irriverenti e irresistibili sketch, declinati nel suo inconfondibile accento sardo. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Geppi Cucciari

Maria Giuseppina Cucciari, meglio nota come Geppi, è nata a Cagliari il 18 agosto 1973 e cresciuta a Macomer (Nuoro). Nel 2000 è entrata a far parte del laboratorio teatrale Scaldasole, e l’anno successivo, dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una tesi in diritto internazionale pubblico, le si sono aperte le porte del laboratorio artistico di Zelig.

Nel 2002 Geppi Cucciari collabora stabilmente al programma Pinocchio, condotto da La Pina su Radio Deejay, e nello stesso anno, con il gruppo Scaldasole, partecipa al programma radiofonico Scaldanight su Radio Popolare. Sempre nel 2002 è in Shorty and Spotty, con i Pali e Dispari, su Happy Channel. Nella stagione teatrale 2002/2003 recita in due spettacoli: un monologo scritto con Lucio Wilson, Meglio sardi che mai, e Maionese con la compagnia teatrale Burro Fuso, regia di Paola Galassi.

Nel 2003 Geppi Cucciari partecipa per la prima volta al programma cabarettistico Zelig Off, in onda in seconda serata su Italia 1, nel 2004 collabora al programma comico di MTV Comedy Lab, e nel 2005 entra nel cast di Attacco allo Stato, film tv con Raoul Bova in onda su Canale 5, regia di Michele Soavi. Dal 2005 al 2009 è tra i protagonisti di Zelig Circus, in onda in prima serata su Canale 5, e parte del cast della sitcom Belli dentro, trasmessa su Canale 5, per cui ha vinto una Telegrolla come miglior attrice di sitcom nel 2006.

Sempre nel 2005 Geppi Cucciari inizia a collaborare con il settimanale Donna moderna, e nel 2006 pubblica il suo primo romanzo, Meglio donna che male accompagnata, scritto con la collaborazione di Lucio Wilson, che è anche co-autore dello spettacolo teatrale che la vede protagonista Si vive una volta. Sola, portato in scena nella stagione teatrale 2007/2008.

Nel 2007 la comica conduce un programma tutto suo, Geppi Hour, su Sky Show e recita nel film Grande, grosso e… Verdone, regia di Carlo Verdone. A partire dal 2009 collabora al programma di seconda serata Victor Victoria, in onda su La7, commentando i sondaggi sugli ospiti, e il 10 febbraio dello stesso anno pubblica il suo secondo romanzo, Meglio un uomo oggi (Arnoldo Mondadori Editore). Nel 2010 e 2011 conduce insieme a Simone Annicchiarico le prime due stagioni del talent show Italia’s Got Talent su Canale 5, ed è al timone di G’ Day, nuovo preserale di LA7.

L’11 marzo 2012 Geppi Cucciari viene premiata al 52º Premio regia televisiva come miglior personaggio televisivo femminile dell’anno, e due mesi dopo partecipa come giurata ad Amici su Canale 5. Dal gennaio 2013 cura la copertina – nota come Agenda Geppi – del programma Le invasioni barbariche con Daria Bignardi, in onda su La7, emittente che lascia a giugno per passare alla Rai. Qui nel dicembre 2013 conduce il programma settimanale di seconda serata sulla rete ammiraglia Dopotutto non è brutto insieme a Francesco Bonami e, dal gennaio 2014 insieme a Piero Dorfles Per un pugno di libri su Rai 3.

Nell’ottobre 2014 Geppi Cucciari si cala nei panni di Morticia Addams nel musical La famiglia Addams, insieme ad Elio (Gomez), Pierpaolo Lopatriello e Giulia Odetto. Dal 14 settembre 2015 è conduttrice del programma radiofonico cult Un giorno da pecora su Rai Radio 2 (dal 12 settembre 2016 su Rai Radio 1 insieme a Giorgio Lauro). Dal 24 gennaio 2016 è al timone de Le Iene, e il 29 ottobre 2016 inizia a condurre con Massimo Gramellini “Le parole della settimana” su Rai3. Last but not least, nel 2017 ha doppiato Barbara Gordon, la Batgirl di LEGO Batman – Il film e si presta come narratrice per il programma di seconda serata di Rai 3 I ragazzi del Bambino Gesù.

Per il resto, Geppi Cucciari è una grande appassionata di pallacanestro: è arrivata a giocare in serie A2 con la maglia della Virtus Cagliari, e dal 2012 ha giocato nella Gammabasket Segrate in serie C. Il 15 dicembre 2012 ha sposato a Milano il giornalista Luca Bonaccorsi, fondatore del mensile Terra, da cui successivamente si separa nel novembre 2016: un addio molto burrascoso, il loro, per via delle accuse di stalking mosse dai lui nei confronti di lei.



