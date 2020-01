David Stern è morto: mondo del basket in lutto, Nba sotto choc per l’addio al suo ex commissioner.

David Stern se ne è andato per sempre all’età di 77 anni. L’ex commissioner dell’Nba si è spento poco fa nell’ospedale di New York dove era ricoverato da alcuni giorni in seguito all’emorragia cerebrale che lo aveva colpito due settimane fa.

David Stern — the Hall of Fame ex-NBA Commissioner — has died at 77 years old. He oversaw tremendous growth in his 30 years as commissioner, retiring in 2014. Stern had been hospitalized since a brain hemorrhage on Dec. 17. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 gennaio 2020

Dal 1984 al 2014 David Stern è stato il Commissioner della NBA. Membro del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame dal 2014, e del FIBA Hall of Fame dal 2016, in qualità di contributore. “Per 22 anni, ho avuto la possibilità di guardarlo in azione”, ha dichiarato Adam Silver, attuale commissioner NBA. “È stato un mentore e uno dei miei più cari amici. Abbiamo speso ore e ore in ufficio insieme, alle arene e ovunque il gioco ci abbia portato”.

David Stern è stato il simbolo nonché il fautore dell’esplosione dell’Nba a livello globale, dell’esportazione in tutti i paesi del mondo del marchio, dei giocatori e delle partite di basket americano. L’apertura verso l’arrivo di giocatori europei avviene con lui, la crescita economica abnorme dell’intero movimento avviene con lui e grazie a lui. E’ il commissioner dell’era Jordan e a suo modo rimarrà anche lui nella storia di questo sport e di questa lega.