Helena Seger, chi è: vita privata e carriera della compagna di Ibrahimovic

Helena Seger, chi è la moglie del dio del calcio Zlatan Ibrahimovic. Undici anni più grande di lui, Helena sembra essere la compagna di vita perfetta per il calciatore.

Helena Seger è la riservatissima moglie di Zlatan Ibrahimovic, un dio del mondo del calcio. La donna, di origini svedesi proprio come Ibra, è 11 anni più grande di lui. La grande differenza d’età, però, non sembra influenzare negativamente la relazione della coppia, anzi. Ecco tutto quello che sappiamo su Helena e sulla famiglia Ibrahimovic.

Helena Seger: biografia e vita privata

Helena Seger è la donna svedese compagna di vita i Zlatan Ibrahimovic, determinata, riservata e venerata proprio come lui. Venerata perchè, nonostante Helena non abbia un profilo social ufficiale, su Instagram esistono fanpages a lei dedicate. Sul profilo di Ibra non compare nemmeno una sua foto. Helena Seger è nata nel 1970 e sta con Zlatan (classe 1981) dal 2001: una relazione lunga quasi 20 anni, dalla quale sono nati i figli Maximilian e Vincent, cresciuti lontano dal gossip proprio come mamma e papà. Helena si prende cura dei suoi figli da sola, e rifiuta l’aiuto di qualsiasi persona per sbrigare faccende di cui può occuparsi lei stessa. Helena spera di poter ritornare presto a vivere in Svezia in compagnia della famiglia, più precisamente a Stoccolma. In una delle pochissime interviste rilasciate, la Seger ha raccontato a Wellness che “Malmoe mi piace molto, ma la Capitale è più anonima. Per questo mi piacerebbe vivereci”.

Helena Seger: carriera

Helena Seger ha lavorato per un po’ come modella, ma ha poi abbandonato la carriera per occuparsi della famiglia e sopratutto dei suoi due figli. Da quello che la donna racconta, però, sul futuro ha le idee ben chiare: non appena Ibrahimovic abbandonerà il calcio sarà lui a occuparsi della casa e dei figli, mentre lei rincomincerà a lavorare. Si tratterebbe di un patto creato in comune accordo tra i due, e solo il tempo potrà rivelarci se sarà davvero così o no.

