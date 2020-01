L’ultima foto dell’anno di Belen Rodriguez è dedicata alla passione. Il dettaglio della lingua che tocca il volto di Stefano ha fatto impazzire i fan.

Sì è concluso un 2019 ricco di soddisfazioni per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha ottenuto alcuni incarichi da conduttrice anche dalla Rai, inoltre è stata testimonial di un noto brand di intimo, infine ha continuano ad accrescere la sua schiera di fan sui social. Le soddisfazioni, però, non si limitano semplicemente al campo lavorativo. Belen lo scorso anno ha ritrovato anche l’amore.

Culminata la relazione passionale con Andrea Iannone, infatti, la showgirl ha ritrovato sintonia ed intimità con il marito Stefano De Martino, da quale non aveva ufficialmente divorziato. La coppia ha cercato di vivere questa seconda luna di miele senza scomodare i media, ma la loro popolarità ha fatto sì che il loro amore segreto divenisse ben presto manifesto.

Belen Rodriguez esce la lingua e lo scatto diventa bollente

Visualizza questo post su Instagram Mi piaci……assai mi piaci tu #buoncapodannoatutti #SB #B @stefanodemartino Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 31 Dic 2019 alle ore 10:32 PST

L’amore ritrovato è stato festeggiato anche durante queste vacanze natalizie. I due piccioncini sono stati per Natale a casa della famiglia di Stefano e per Capodanno hanno scelto una località sciistica in Svizzera. La magia della neve e di una baita in montagna in cui la legna e l’abbraccio dei loro corpi li difende dalle rigide temperature invernali è la ricetta giusta per coltivare quell’amore che li sta rendendo così felici. Per festeggiare il 2020, Belen ha concesso ai suoi follower un ultimo scatto.

In questo la bella argentina si trova abbracciata a letto con Stefano. Una foto che potrebbe sembrare innocente dimostrazione di amore ma che lei ha voluto rendere leggermente piccante con un piccolo gesto. Belen, infatti, tocca con la punta della lingua il viso del marito, facendo capire che anche il prossimo anno sarà caratterizzato da affetto, ma anche da passione.