Balotelli, follia a Capodanno: sbaglia manovra, auto abbandonata

L’attaccante Mario Balotelli, follia a Capodanno, nuova ‘balotellata’: sbaglia manovra, auto abbandonata, che cosa è successo.

Nuova ‘balotellata’ per l’attaccante del Brescia, Mario Balotelli, che poco più di un mese fa era stato cacciato dagli allenamenti della sua squadra. Stavolta, l’ex Inter e Milan la combina grossa la notte di Capodanno. Super Mario cercava di rientrare nella casa bresciana con la sua Fiat 500 Abarth. Ma al contrario dell’eroe dei videogames non è stato altrettanto ‘preciso’ nel superare l’ostacolo.

Che cosa è successo a Balotelli la notte di Capodanno

Così, l’auto è finita davanti al cancello di una abitazione, che però non era la sua. La parte anteriore dell’auto è andata parzialmente distrutta. A quel punto, Mario Balotelli, che non è dato sapere se avesse festeggiato, con chi e quanto l’arrivo del nuovo anno, ha deciso che non era il caso di insistere. Ha lasciato l’auto davanti a quel cancello di Viale Europa e ha deciso di incamminarsi verso casa a piedi. Appena qualche metro, ma l’attaccante è sparito rapidamente.

In mattinata la ‘sorpresa’ dell’auto incidentata, sia per l’attaccante che per i vicini di casa. A quel punto, il danno era fatto e così il bresciano ha pensato bene di fare l’unica cosa sensata che c’era da fare, ovvero chiamare il carro-attrezzi, che si è portato via l’auto. Il cancello e la strada sono stati così liberati. Ovviamente, nessuna conseguenza è stata riportata dall’attaccante.