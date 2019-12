William e Kate | “Presto un grande annuncio in arrivo” | FOTO

Il profilo Twitter di Kensington Palace riferisce di “annuncio molto importante in arrivo per il 2020”. Riguarderebbe William e Kate.

La coppia reale William e Kate ha annunciato un “annuncio all’arrivo del 2020”. La notizia è ufficiale in quanto giunta dal profilo Twitter istituzionale di Kensington Palace. “Restate sintonizzati per il nostro primo annuncio del 2020…”, si legge. Con le parole in questione seguite da una emoji rappresentante il globo. La duchessa e il duca di Cambridge “spezzeranno la tradizione” con delle notizie da svelare durante le festività di fine anno, a fronte di quello che si ritiene essere un impegnato 2020, come affermato da un esperto reale. Il 2019 non è stato affatto felice soprattutto per Sua Maestà la Regina Elisabetta. Uno dei suoi figli, il principe Andrew, è stato costretto a ritirarsi dalla vita pubblica a seguito dello scandalo Epstein che ha coinvolto altri personaggi potenti in un brutto giro di minorenni.

William e Kate, tutti si chiedono di cosa si tratti

Ora non si sa ancora di quale natura possa essere questo annuncio da parte di William e Kate. In molti naturalmente pensano ad un altro bambino. C’è anche chi si è chiesto se quella particolare emoji che mostra Europa, Africa, Medio Oriente e Russia occidentale possa essere in qualche modo significativa. Per questo molti altri escludono una nuova gravidanza di Kate, e si aspettano semmai una sorta di tour umanitario in giro per il mondo. Non resta che aspettare.

Stay tuned for our first announcement of 2020 very shortly…🌍 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 30, 2019

