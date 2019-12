Stasera in tv film – The Blues Brothers: cast, canzoni e trama del film

La commedia musicale The Blues Brothers, con John Belushi e Dan Aykroyd è il film cult proposto da Italia 1 in questa notte di Capodanno 2020: cast e trama

Uscita nelle sale cinematografiche statunitensi nel 1980, la pellicola diretta da John Landis mescola commedia e musica. Stiamo parlando ovviamente di The Blues Brothers, film cult che ci accompagnerà su Italia 1 in questa notte di Capodanno 2020 a partire dalle ore 20.16.

In The Blues Brothers i doppiatori italiani che prestano la voce ai due fratelli protagonisti del film sono Massimo Giuliani e Piero Tiberi, rispettivamente a Jake (John Belushi) e Elwood Blues (Dan Aykroyd). Secondo un sondaggio svolto dalla BBC nel 2004, la pellicola è la più bella della storia del cinema per gli americani. Oltre alla magistrale interpretazione di tutti i personaggi, enorme spessore alla pellicola è stato dato dalla musica.

Trama

Ambientata a Chicago nel 1980, la storia prende il via dall’uscita di prigione in regime di semilibertà di Jake Blues. Soprannominato Joliet Blues, l’uomo esce dopo aver scontato tre anni di detenzione per rapina e viene accolto dal fratello Elwood. I due facevano parte del gruppo rhythm and blues chiamato la Blues Brothers Band, ormai un lontano ricordo.

Decidono di recarsi insieme all’orfanotrofio cattolico che li ha cresciuti e lì incontrano suor Mary Stigmata, soprannominata la Pinguina. La donna rivela loro le gravi condizioni economiche in cui versa l’istituto e chiede che l’aiutino a racimolare la donna di 5 mila dollari per poter pagare le tasse arretrate dovute al fisco. In caso contrario l’orfanotrofio verrà chiuso. Per raggiungere lo scopo inoltre i due promettono alla Pinguina di utilizzare soltanto mezzi leciti e non cacciarsi di nuovo nei guai.

I guai però arriveranno lo stesso, puntuali. Joliet Blues riceverà una rivelazione divina e in missione per conto di Dio ricostituirà il gruppo per saldare i debiti dell’orfanotrofio, e non solo…