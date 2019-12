Oggi, 31 dicembre, per questo Capodanno 2020 la Rai ha scelto il cartoon Disney Gli Aristogatti per la prima serata: trama, nomi e curiosità sul doppiaggio

Gli Aristogatti (The Aristocats) è un film d’animazione del 1970 ed è considerato uno dei Classici Disney più amati, da grandi e piccini. Il racconto è basato sulla storia scritta da Tom McGowan e Tom Rowe, che racconta le gesta di una famiglia di gatti di casa che si ritrova improvvisamente a doversela cavare in strada.

Stasera su Rai 2 a partire dalle ore 21.20, questo Capodanno 2020 si tinge di allegria, nuove speranze e un pizzico di magia.

Gli Aristogatti: trama e doppiatori italiani

Ambientato a Parigi nel 1910, il cartoon fra canzoni e risate, ci porta nel mondo ovattato degli Aristogatti, dove nessuna preoccupazione sembra essere all’orizzonte.

La famiglia di teneri gatti, composta dalla madre Duchessa e dai suoi tre cuccioli Minou, Bizet e Matisse, vive coccolata da un’anziana signora appartenente all’aristocrazia francese, Madame Adelaide. La ricca donna, ex cantante lirica, senza eredi diretti, decide di fare testamento e di mettere nelle zampe dei suoi gatti tutte le sue fortune. Il maggiordomo, convinto di essere erede unico di tale fortuna, origliata la conversazione con il notaio, comprende di essere stato declassato dai gatti e decide di farli sparire. Lasciati in strada, i mici saranno costretti a cavarsela da soli, o quasi. Nel loro peregrinaggio per ritornare a casa, incontreranno infatti molti amici e impareranno davvero molto sulla vita. Gli amici, fra cui il gatto randagio Romeo, aiuteranno gli Aristogatti anche ad allontanare il cattivo maggiordomo dalla loro padrona, dimostrando il sincero amore per lei.

Doppiaggio

La voce di Duchessa nel doppiaggio originale appartiene a Eva Gabor, mentre in quello italiano appartiene a Melina Martello per il parlato e a Gianna Spagnuolo per il canto. Romeo, doppiato originariamente da Phil Harris, in italiano ha la voce di Renzo Montagnani. Matisse, Bizet e Minou sono stati doppiati per il nostro Paese rispettivamente da: Riccardo Rossi, Emanuela Rossi e Cinzia De Carolis.

I primi due, proprio come i gattini della storia, sono fratelli.

Gli Aristogatti, una delle canzoni Disney più amate

