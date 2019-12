Stadio, chi sono: storia e curiosità sulla mitica band

Gli Stadio sono sicuramente uno dei gruppi musicali che più hanno segnato la storia della musica leggera italiana e non solo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

La storia degli Stadio comincia a Bologna nell’ormai lontano 1977, anno di formazione della band. Gli attuali componenti sono Gaetano Curreri (voce e tastiere), Andrea Fornili (chitarra), Roberto Drovandi (basso) e Giovanni Pezzoli (batteria).

Leggi anche –> Chi è Gaetano Curreri: età, vita privata e carriera del cantante degli Stadio

Nel corso degli anni, però, tanti sono stati i musicisti che sono entrati e usciti dal mitico gruppo musicale. Il primo a credere in loro è stato Lucio Dalla: gli Stadio erano il gruppo personale del compianto e indimenticabile cantautore. Conosciamoli più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Gli Stadio dalla A alla Z

E’ proprio durante i tour di Lucio Dalla che gli Stadio hanno potuto cominciare a presentare le loro canzoni, riscuotendo un discreto successo con Chi te l’ha detto. L’album Acqua e sapone del 1983 non è passato inosservato: basti pensare che Carlo Verdone ha usato lo stesso titolo per un suo film. L’anno successivo, poi, Stadio hanno preso parte, per la prima volta, al Festival di Sanremo cantando Allo stadio, piazzandosi però ultimi. C’è da dire che le prime partecipazioni degli Stadio a Sanremo non sono state affatto fortunate: anche nel 1986, si sono posizionati in coda alla classifica.

La popolarità arriva dopo la fine della collaborazione con Dalla (nel 1990), quando gli Stadio danno il via a un nuovo progetto discografico, con il nome di Generazione di fenomeni, diventato poi la sigla del fortunato telefilm I Ragazzi del muretto, trasmesso su Rai 2. Nel 1991 esce l’album Siamo tutti elefanti inventati, che – insieme a La faccia delle donne – è in assoluto il più apprezzato dalla critica. Così comincia un florido periodo per gli Stadio, anche grazie alla collaborazione di Saverio Grandi, storico autore dei loro brani.

Nel 1999 gli Stadio hanno ritentato la sfida dell’Ariston e stavolta è andata decisamente meglio: la canzone Lo zaino (scritta da Vasco Rossi) è valsa loro il quinto posto in classifica. L’album Occhi negli Occhi del 2002 contiene Sorprendimi, canzone diventata la colonna sonora di tantissimi innamorati. Più di recente, dopo la pubblicazione dell’album 30 I nostri anni (in occasione dei trent’anni di carriera), gli Stadio sono tornati nel 2016 a Sanremo col brano Un giorno mi dirai (il disco è stato invece intitolato Miss Nostalgia).

Quanto ai componenti, ricordiamo che Gaetano Curreri è il frontman degli Stadio. Nato il 26 giugno 1952 a Bertinoro, ha scritto canzoni di grande successo per la sua band, ma ne ha realizzate alcune anche per cantanti famosi, come Noemi, Raf, Irene Grandi e Laura Pausini. Ha una moglie – che non ha mai nominato – con la quale sta insieme da molti anni, ma i due non hanno figli. Nel 2003, durante un concerto, ha avuto un ictus, ma per fortuna un medico in platea gli ha salvato la vita.

Andrea Fornili è invece il chitarrista degli Stadio. E’ nato a Reggio nell’Emilia il 4 novembre 1961 e nel corso della sua brillante carriera ha suonato per Loredana Bertè, Eros Ramazzotti e Miguel Bosè e collaborato con Vasco Rossi e Anna Oxa. Su di lui non si sa molto rispetto alla vita privata (nemmeno se ha moglie e figli).

C’è poi Roberto Drovandi, il bassista degli Stadio, nato il 18 febbraio 1965 a Gattinara. Ha iniziato a suonare all’età di nove anni, quando gli è stata regalata la prima chitarra e ha collaborato con Irene Grandi e Vasco Rossi; ha anche fondato la Twins104 Records per dare un’occasione di farsi conoscere ai cantanti rifiutati dalle grandi case discografiche. Per il resto, sappiamo che è sposato con Elena, fa lui nominata per la prima volta in uno stato di Facebook e ringraziata perché gli lascia “il tempo per fare il mio mestiere”.

Last but not least il batterista Giovanni Pezzoli: nato a Bologna il 14 maggio 1952, ha iniziato a suonare quando aveva tredici anni e appena diciottenne ha collaborato con Lucio Dalla. Giovanni ha avuto un incidente all’occhio che non gli ha permesso di suonare per parecchio tempo con gli Stadio. Anche lui è sempre stato un musicista molto discreto e non ha mai lasciato trapelare nulla sua sua vita privata.

EDS