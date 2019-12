Salvini attacca dopo il discorso di Mattarella: “Italia in ostaggio”

Arriva a stretto giro il “controdiscorso” di Matteo Salvini dopo il messaggio del Presidente della Repubblica: “Italia ostaggio di minoranza e di poteri forti”, avverte il leader leghista.

“Farò tutto quello che è umanamente possibile, con l’aiuto di Dio e del Cuore Immacolato di Maria, per restituire agli Italiani lavoro, serenità e sicurezza, alle famiglie speranza e futuro, ai giovani certezze e diritti, nel nome del valore supremo della Libertà, oggi troppo spesso negata”. Così promette il leader della Lega Matteo Salvini in una diretta Facebook dopo l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il discorso di fine anno.

Leggi anche–>Mattarella, il messaggio di fine anno: “L’Italia? Va vista dallo spazio”

“Appena gli incapaci al governo toglieranno il disturbo e gli Italiani potranno tornare a votare, noi siamo pronti a prendere per mano il Paese”, assicura il capo del Carroccio via social a ormai pochi minuti dall’inizio del 2020.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il messaggio di Salvini in diretta Facebook

Matteo Salvini non ha perso l’occasione per andato nuovamente all’attacco della maggioranza. “Litigiosi, viscidi, incompetenti, stanno insieme per tirare a campare, salta un ministro e se ne inventano due”, ha detto il leader leghista puntando l’indice contro un esecutivo che ha “la protezione degli ultimi poteri forti rimasti: l’Italia è ostaggio di una minoranza”.

Leggi anche–>Caso Gregoretti, Salvini fiducioso: “Conto di passare il 2020 a piede libero”

“Magari – osserva poi Salvini – le mie sono parole scomode, magari a Capodanno bisogna fare discorsi più melliflui, più incolori, più indolori, più insapori”, ma “o facciamo in fretta o questo Paese di spegne, o facciamo in fretta ad aiutare le famiglie a costruirsi un futuro e i giovani ad avere un lavoro stabile o fra 30 anni il discorso di Capodanno lo farà qualcuno che vive in un Paese desertificato”. A buon intenditore…

EDS