Conosciamo meglio il musicista Roberto Colombo: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del marito di Antonella Ruggiero

Roberto Colombo nasce a Milano il 29 aprile 1951. Compone la sigla italiana di Beautiful, di RaiStereoNotte, di Studio Aperto dal 1997, e del segnale orario di Canale 5. Quest’ultimo brano, intitolato Segnatempo è stato pubblicato ufficialmente il 4 dicembre 2015 come singolo digitale. Inizia come collaboratore della Premiata Forneria Marconi (PFM), poi debutta come arrangiatore col secondo LP di Ivan Cattaneo “Primo secondo e frutta (Ivan compreso)”, e poi nel 1979 con Superivan, terzo album di Cattaneo, realizzato interamente con la PFM. Cura nuovi arrangiamenti per Sally e Via del campo, composizioni di Fabrizio De André già note al pubblico. Gli arrangiamenti creati per Faber nel tempo sono stati sempre apprezzati dalla critica con lo stesso cantautore De André che ne ha sempre riconosciuto il grande valore. Poi pubblica tre album solisti di progressive, influenzati pesantemente dalla musica di Frank Zappa: Sfogatevi bestie (1976), Botte da orbi (1977) e Astrolimpix (1980), di recente ristampati su CD. Successivamente cura tante produzioni di Sanremo, come il brano Vacanze romane dei Matia Bazar dei quali è produttore storico. Ha prodotto, tra l’altro, dischi di Giuni Russo, Alberto Camerini, Garbo, Le Orme, i Matia Bazar, Miguel Bosé, Morgan, Enzo Jannacci, arrangiatore per Adriano Celentano, Edoardo Bennato, oltre a tutta la discografia solista di Antonella Ruggiero. Inoltre, è direttore artistico dell’etichetta musicale Liberamusic, che annovera tra i suoi prodotti i lavori dei chitarristi Maurizio Colonna e Frank Gambale e del percussionista Ivan Ciccarelli, oltre alla musica di Antonella Ruggiero. Senza dimenticare una collaborazione prestigiosa come quella con la cantante e compositrice originaria di Tuva Sainkho Namtchylak nell’album “Stepmother city” (2000). Ha spesso diretto l’orchestra del Festival di Sanremo. È uno dei più importanti produttori technopop italiani.

Il suo ultimo prodotto è Pomodoro genetico (2008), realizzato con sua moglie Antonella Ruggiero. Il progetto musicale è composto da una base elettronica a tinte forti, poco ritmica e che non deborda nella musica dance. Infine, a novembre 2019 esce il suo nuovo lavoro dal titolo La musica del buonumore, su etichetta Liberamusic.

Chi è Roberto Colombo: vita privata

Roberto Colombo sposa nel 2001 Antonella Ruggiero: la coppia aveva già un figlio di nome Gabriele, nato nel 1990.