Roberta Beta truffata per il Capodanno a Cortina: chi è l’ex gieffina

Roberta Beta, pr milanese nota per aver partecipato al Grande Fratello, truffata per il Capodanno a Cortina: chi è l’ex gieffina.

La pr milanese Roberta Beta è stata al centro di una vicenda che è costata cara. Infatti, secondo quanto si apprende dal Corriere del Veneto, sarebbe stata truffata proprio per questo Capodanno a Cortina. Questo il racconto della diretta interessata: “Diversi giorni fa individuo questa bella villa su Booking.com, prendo contatti con la persona che se ne occupa per accordarmi per l’affitto. Seguo tutta la procedura del caso, bonifico di acconto compreso e lunedì sera ci mettiamo in viaggio. Una coppia di amici che doveva trascorrere le feste con noi arriva prima a Cortina e recatisi nel luogo dove doveva esserci la villa non trova nulla”.

Leggi anche –> “Rocco Casalino nella casa era il mio schiavetto”, parola di Marina La Rosa

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Eliana Michelazzo si sfoga in tv – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La truffa ai danni di Roberta Beta: cosa è accaduto

Spiega ancora Roberta Beta, nota per aver preso parte alla prima edizione del reality show Il Grande Fratello: “Mi allertano e cerco di contattare il responsabile che comincia ad essere molto vago: ci dice che ci saremmo visti in un determinato punto della città, ci indica anche il tipo e il colore dell’auto. Alla mia richiesta di invio della posizione Gps precisa del luogo, mi risponde con una foto generica della zona”. Il sospetto arriva di fronte alla vaghezza dell’interlocutore e “comincio ad incalzarlo, ma lui e sempre più vago. Fino a quando non sparisce del tutto, non prima di essersi sincerato se noi avessimo effettuato il bonifico. Poi più nulla, telefono muto”.

Sottolinea quindi l’ex gieffina: “Mi sono fidata perché Booking.com risulta essere uno dei migliori siti di questo genere, ma di fronte alla mia segnalazione si è limitato a rispondere con un messaggio che mi offriva aiuto per cercare un’altra sistemazione. Che ho trovato solo grazie all’intervento della mia amica Maddalena Meyneri, organizzatrice di Cortinametraggio”. Amareggiata, conclude: “Voglio andare fino in fondo. Questa persona che ha truffato me appare molte volte su internet. Credo che vada fermata con tutti i mezzi a disposizione”.

Chi è Roberta Beta: gli esordi al Grande Fratello

Come dicevamo, Roberta Beta è un personaggio pubblico abbastanza nota: ha infatti preso parte alla prima edizione del reality show Il Grande Fratello, nel 2000. Dopo quell’esperienza, è inviata e conduttrice per Calcio Stream di alcuni programmi sportivi. Negli stessi anni, è anche conduttrice di diversi programmi radiofonici, uno di questi in coppia con Ambra Angiolini e il Trio Medusa, nel corso del Festival di Sanremo.

Prende parte a un film e scrive un libro sulla sua esperienza nella Casa più famosa d’Italia, quindi per diversi anni è inviata della trasmissione La vita in diretta. Nel 2009, partecipa come concorrente al docu-reality Single nel mondo, qualche anno dopo fa anche una piccola esperienza politica. Di recente, è opinionista della trasmissione Pomeriggio Cinque.