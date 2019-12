Ragazza uccisa da ambulanza | morta dopo 10 giorni di ricovero

La ragazza uccisa da ambulanza a soli 10 anni ha perso la vita in seguito ad un ricovero durato giorni. Indagano le forze dell’ordine.

È morta la bambina uccisa dall’ambulanza il 22 dicembre scorso. Il fatto era avvenuto di notte, con il mezzo di emergenza che stava procedendo ad alta velocità per rispondere ad una chiamata di emergenza.

LEGGI ANCHE –> Campobasso, l’ambulanza non c’è e la Tac è ferma: morte cerebrale per un 47enne

Purtroppo la scarsa visibilità ed altre sfortunate situazioni hanno portato al verificarsi di questa tragedia. Il fatto era accaduto in Inghilterra, a Nottinghamshire. Dopo dieci giorni di ricovero nei quali si è tentato di tutto pur di salvare l’adolescente, quest’ultima non ce l’ha fatta. La East Midlands Ambulance Service (EMAS) ha rivolto le proprie condoglianze alla famiglia della bambina uccisa dall’ambulanza, a seguito di quello che è stato un tragico incidente. L’ente medico ha anche fornito massima collaborazione nei confronti delle forze dell’ordine che stanno indagando su quanto successo. Non c’è ancora chiarezza sulle dinamiche del fatto.

LEGGI ANCHE –> Anziano e malato in ambulanza, chiede di poter vedere il mare e lo accontentano

LEGGI ANCHE –> Ragazza morta nel sonno | Lara a 22 anni non si risveglia più | FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI