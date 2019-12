Si chiamava Lara Pastrolin la ragazza morta nel sonno dopo non avere mai fatto vedere alcun problema significativo di salute. “Cause naturali” la spiegazione del coroner.

Una ragazza morta nel sonno ed il dramma di una famiglia. La povera Lara Pastrolin è morta così, a soli 22 anni. I suoi genitori l’hanno trovata così nel letto della loro casa di Maserada, in provincia di Treviso.

Il corpo della giovane ha già ricevuto una necessaria autopsia, che ha decretato il sopraggiungere di un arresto cardiocircolatorio. La cosa strana però è che Lara è sempre apparsa in buona salute, senza mai riscontrare alcun problema cardiaco. Ci sono insomma tutti gli indizi affinché si possa pensare ad un decesso per cause naturali.

Ragazza morta nel sonno, non c’è niente di sospetto: “Decesso per cause naturali”

La ragazza morta nel sonno era apparsa anche allegra, come confermato da uno zio. “Era stata da me per giocare con alcuni animali che tengo in giardino”. Subito dopo la scoperta del cadavere, è arrivata una ambulanza del Suem 118 con il personale medico che però non ha potuto fare altro che constatare la morte di Lara. L’Autorità Giudiziaria, informata del caso, non ha disposto ulteriori accertamenti su questa triste vicenda.

La sfortunata Lara sta ricevendo ancora tanti messaggi di ricordo e di affetto da parte di numerosi tra amici e conoscenti. Sui social network la ricordano come una giovane solare e che amava molto i cani ed i gatti.

