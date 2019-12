Papa Francesco strattonato da una fedele: lui reagisce furibondo – VIDEO

Mentre stringeva la mano ai fedeli in Piazza San Pietro, come spesso ama fare, Papa Francesco è stato protagonista di una singolare disavventura.

Papa Francesco così non si era davvero mai visto. Dopo la solenne celebrazione del Te Deum nella basilica vaticana, il Pontefice è sceso sulla piazza San Pietro per ammirare il grande presepe plastic free che quest’anno è stato donato dal Trentino.

E, con l’occasione, mentre si trovava a pochi metri dalla Natività, Bergoglio si è avvicinato alla folla stipata dietro le transenne, per un affettuoso saluto ai fedeli. Tra la folla, però, è stato protagonista e vittima di uno spiacevole incidente (non l’unico, per la verità, in questi ultimi tempi).

Perché Papa Francesco ha perso la pazienza

Di punto in bianco, una donna ha preso la mano di Papa Francesco e non l’ha più mollata, arrivando persino a strattonargli il braccio. Il brusco movimento deve avere provocato un certo dolore al Pontefice, e di sicuro l’ha fortemente indispettito, come si evince dalle immagini subito rimbalzate – come sempre in questi casi – da un social all’altro.

Sul volto sorridente di Bergoglio è subito apparsa una smorfia di insofferenza e disapprovazione, dopo di che, per liberarsi dalla stretta della donna, il Papa si è visto costretto a schiaffeggiarle la mano. Solo a quel punto l’invadente signora ha smesso di tirargli la manica della talare bianca. Dietro di lui ha assistito alla singolare scena il suo aiutante, che gli portava la solita cartella di pelle nera. Ormai da tempo il Papa, a quanto pare desideroso di maggiore libertà di movimento, lascia la scorta in posizione sempre un po’ defilata. Chissà che dopo questo episodio non cambi idea… ​

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter’s Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn’t let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz — Catholic Sat (@CatholicSat) 31 dicembre 2019

EDS