Malcolm Pagani, chi è: carriera e vita privata dello scrittore

Chi è Malcolm Pagani: curiosità, carriera e vita privata dello scrittore e giornalista italiano

Classe 1975, il giornalista e scrittore Malcom Pagani – nato a Roma – è figlio del noto produttore e sceneggiatore cinematografico Amedeo e della scrittrice Barbara Alberti. Giornalista del “Fatto Quotidiano”, che collabora con “GQ”, “Vanity Fair” e “Rivista Undici”, in precedenza ha lavorato a L’Unità, a Skysport, a Il Manifesto, a L’Espresso. Qualche anno fa, ha scritto con Loredana Berté Traslocando. È andata così, l’autobiografia della cantante. Poi è stato autore di Se vuoi provarci, fallo fino in fondo. Claudio Ranieri, storia di un vincente.

Carriera e vita privata dello scrittore e giornalista Malcolm Pagani

Lunga la sua relazione con Mia Ceran, con cui condivide la stessa passione per il giornalismo. Si occupa anche di sport e biografie legate al tema, collaborando con la Rivista Undici. Per Skysport, ha realizzato diversi documentari ad argomento sportivo. Tra i personaggi intervistati di recente per Vanity Fair ci sono Checco Zalone, con cui ha parlato delle polemiche relative al film ‘Tolo Tolo’, e Paolo Sorrentino.

Non solo giornalismo e scrittura: è stato anche direttore della fotografia – nel 2001 – di Un altro mondo è possibile, documentario collettivo sui fatti del G8 di Genova. Ha una sorella minore, Gloria Samuela Pagani, che è ricercatrice di Lingua e Letteratura Araba presso l’Università del Salento.