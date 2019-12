Luciana Littizzetto in sala operatoria: quali sono le sue condizioni

In seguito all’incidente occorsole in strada, Luciana Littizzetto è stata costretta a sottoporsi ad un’operazione, scopriamo quali sono le sue condizioni.

Il 2019 che si accinge a concludersi non è stato esattamente fortunato per la spalla comica di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto. La divertente e irriverente Lucianina ad inizio anno ha dovuto affrontare la fine del rapporto con il suo storico compagno Davide Graziano, quindi ad agosto ha dovuto dire addio alla sua cagnolina e qualche giorno fa è stata vittima di un incidente in strada. A causa della caduta Luciana si è rotta una rotula e un polso.

Data la tipologia di fratture è stato necessario ricorrere ad un intervento chirurgico per far sì che le ossa di sanassero nella corretta posizione. L’intervento si è concluso da qualche ora ed è la stessa Littizzetto ad informare tutti sull’esito. Nell’ultimo post condiviso su Instagram, infatti, l’attrice comica ha infatti postato una foto dal letto d’ospedale in cui con una semplice smorfia fa capire che il peggio è passato e l’operazione è andata per il meglio.

Visualizza questo post su Instagram Gnocca da paura ma operazione ok! Grazie @humanitashealth #humanitasgradenigo Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto) in data: 30 Dic 2019 alle ore 11:03 PST

Luciana Littizzetto, operazione andata per il meglio

Nella foto in questione vediamo la Littizzetto distesa su un letto d’ospedale con indosso il camice ed una cuffietta sulla testa mentre fa una linguaccia in direzione dell’obbiettivo. Sembra proprio che nemmeno la recente disavventura le abbia tolto la voglia di scherzare. Accanto allo scatto si legge inoltre: “Gnocca da paura ma operazione ok! Grazie”. Insomma tutto è bene ciò che finisce bene. Il messaggio è stato accolto con favore dai suoi fan che ne hanno approfittato per farle gli auguri di pronta guarigione e di buon anno.