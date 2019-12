Durante un concerto nel 2003 ad Acireale il frontman degli Stadio, Gaetano Curreri, è stato colpito da ictus rischiando di morire: il suo racconto dell’epoca

La vita non è sempre rose e fiori, ma ci sono momenti delicati e tragici che potrebbe cambiare per sempre l’esistenza. Come nel caso di Gaetano Curreri, leader degli Stadio, che durante un concerto ad Acireale nel 2003, ha rischiato anche di morire a causa di un ictus con il racconto dell’epoca al settimanale DiPiù: “Erano giorni che avevo un forte mal di testa ma non gli davo peso. Poi, durante il concerto, iniziai a cantare male, sembravo ubriaco. Fu il primo segnale. Faticavo a stare in piedi e crollai sul palco”.

Ictus Gaetano Curreri, il racconto

Mentre stava cantando “In Paradiso con te“, sotto il palco era presente un’ambulanza con un medico a bordo che gli prestò subito soccorso come ha svelato: “Se avessi avuto l’ictus da qualsiasi altra parte, non penso che sarei sopravvissuto”. Successivamente viene trasportato subito all’ospedale di Catania: “Se va bene, faticherà a parlare e a muoversi”, dissero inizialmente i medici che riuscirono a salvarlo.

Infine, lo stesso Gaetano Curreri ha voluto ricordare quelle ore terribili: “La consapevolezza che la vita può sfuggirti di mano in un attimo. Se avessi perso la voce, per me sarebbe stata la fine. Io vivo di musica. E quindi, da allora, mi godo tutto al meglio”.