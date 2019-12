Fedez, il video col piccolo Leone che corre felice finisce molto male

Fedez e Chiara Ferragni, postato sul profilo Instagram di lui un nuovo video in compagnia del piccolo Leone. Finisce malissimo, ecco perchè.

Le vacanze natalizie dei Ferragnez proseguono a gonfie vele. Dopo aver passato una settimana rilassante al Lefay Resort & Spa nelle Dolomiti, insieme a tutti i parenti di Chiara e ai genitori di Federico, la coppia ha preso il volo per Dubai, dove festeggerà il Capodanno. Leone, fin da piccolissimo, ha preso l’abitudine di viaggiare in giro per il mondo con i genitori. E così dopo il Natale in montagna, anche il piccolo adesso è pronto a festeggiare il Capodanno da vero VIP.

Visualizza questo post su Instagram Io che entro nel 2020 Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 30 Dic 2019 alle ore 7:59 PST



Potrebbe interessarti anche –> Fedez e Chiara Ferragni sorprendono tutti: “Speriamo sia femmina”

Fedez e Chiara Ferragni, un’altra brutta caduta per il piccolo Leone

Durante il viaggio verso Dubai, Chiara e Fedez hanno postato sui loro profili social alcune foto divertentissime che li vedono fare facce buffe accanto al piccolo Leone addormentato. Il video che ha fatto davvero ridere, e poi preoccupare, i fans della famiglia più influencer d’Italia però è un altro. Federico lo ha postato ieri: lui e Leone camminano lungo il corridoio di quella pensiamo possa essere la Spa del loro resort sulle Dolomiti, avvolti in accappatoi color marrone chiaro e accompagnati dalla musica della colonna sonora di Star Wars. Fedez si diverte moltissimo, mentre Leone sembra un po’ spiazzato. E proprio alla fine del video il piccolo inciampa e cade, per fortuna riuscendo a mettere le mani avanti e a non farsi male. La didascalia del video, postato sul profilo Instagram di Fedez, prende amorevolmente in giro la caduta del piccolo: “Io che entro nel 2020”. Ovviamente i genitori si sono subito affrettati a raccogliere il bambino da terra. Non dimentichiamoci che non molto tempo fa Leone è caduto in malo modo a casa sua a Milano, facendosi un taglio sulla fronte che ha richiesto l’applicazione di punti di sutura. Normale dunque che i Ferragnez siano adesso particolarmente apprensivi verso il piccolo, che sembra (come tutti i bambini della sua età) essere molto goffo nei movimenti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!