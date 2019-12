Guarda il funerale di tutta la sua famiglia dal letto d’ospedale: il dramma del 19enne

Jesse Langford, adolescente miracolosamente sopravvissuto all’eruzione del vulcano White Island assiste al funerale dei familiari dal letto d’ospedale.

Ad inizio dicembre Jesse Langford si trovava in crociera con tutta la sua famiglia. Quel viaggio era stato deciso dalla madre Kristine per festeggiare il 51° compleanno del marito Anthony. Insieme ai tre c’era anche la sorella di Jesse, Winona (17 anni). Tutto stava andando alla grande finché il 9 dicembre la nave non si è fermata nei pressi di White Island, imponente isola vulcanica facente parte dell’arcipelago della Nuova Zelanda. La famiglia Langford è scesa per intero per affrontare un escursione, insieme ad altre 43 persone.

Proprio mentre i turisti si trovavano sull’isola il vulcano ha eruttato, emettendo un’intensa coltre di cenere e lapilli che ha investito tutti i presenti. Ad oggi sono 19 le vittime accertate, più i dispersi che sono stati dati per morti. I genitori di Jesse sono morti sull’isola, mentre Winona è stata sbalzata in mare ed il suo corpo risulta ancora disperso. Unico sopravvissuto a questa immane tragedia è Jesse, un ragazzo di appena 19 anni, che ha riportato bruciature di vario grado su tutto il corpo. Per giorni è rimasto in coma e quando si è svegliato ha scoperto che i suoi familiari erano morti.

Leggi anche ->Nuova Zelanda, eruzione a White Island: strage di turisti – VIDEO

Eruzione White Island: Jesse costretto ad assistere al funerale dei suoi dall’ospedale

A Sidney i parenti della famiglia Langford hanno atteso con speranza i risultati delle ricerche, nella speranza che Winona potesse essere sopravvissuta miracolosamente. Dopo qualche giorno, però, le ricerche sono state interrotte. Per i soccorritori, infatti, non ci sono possibilità che la ragazza sia sopravvissuta dopo tutto questo tempo. Una volta appresa la triste notizia, hanno deciso di organizzare il funerale per i tre membri della famiglia. Il povero Jesse, ancora ricoverato in ospedale, dovrà assistere alla cerimonia funebre dal letto che lo ospita.