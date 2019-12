Elena Santarelli, vacanze alle Maldive: i fan notano il dettaglio – VIDEO

Vacanze di Natale alle Maldive per la showgirl Elena Santarelli, in compagnia del marito Bernardo Corradi e dei figli: i fan notano il dettaglio.

Prime vacanze dopo la guarigione del figlio Giacomo per la showgirl Elena Santarelli, che si gode le Maldive. Ma non è sola: con lei si trovano infatti il marito Bernardo Corradi e i due figlio, Giacomo appunto che ha 10 anni e la piccola Greta, che di anni ne ha tre. La malattia del figlio della showgirl, peraltro, è stata raccontata da lei stessa nel libro ‘Una mamma lo sa’.

La bellissima showgirl di 38 anni sfoggia un fisico che fa invidia a molti, nel suo bikini, ma non tutti la pensano così. Sul suo profilo Instagram dove è seguita da 1,7 milioni di follower, sono tanti a criticarla. Colpa dell’eccessiva ‘magrezza’, così lei è costretta a ribattere: “Sono stufa di questi commenti! Non ne posso più. Non potete sapere cosa mangio, non puoi sapere come è il mio metabolismo”.

La showgirl se la prende in particolar modo con un hater: “Non lo puoi sapere tu come il resto della popolazione. Tu andresti sotto la foto di una, magari grassa, a dirle ‘oh bella magna de meno che il colesterolo te pare sennò?’ Non credo, inutile dire ‘bella ma mangia.’ Scusa, ma non lo accetto proprio”. Insomma, rileva, ” ci sono modi e modi di criticare”.