Chi è Edoardo Brogi: età, carriera e vita privata del cantante italiano

Edoardo Brogi nasce a Poggibonsi il 22 agosto 1996. Iniziare fin da piccolo a suonare la chitarra appassionandosi anche al canto da 5 anni. La passione per la musica è nata e cresciuta con lui, grazie alla sua tenacia e voglia di sperimentare è in poco tempo divenuta parte fondamentale della sua vita. Si presenta al pubblico il 10 novembre 2018 con il suo primo inedito Polvere, un pezzo dedicato ai nonni, un viaggio nei ricordi e nei valori della famiglia, scritto e prodotto interamente da lui. Successivamente si aggiudica il titolo di prima FINAL FUTURE LEGEND della musica italiana, firmando così il suo contratto discografico con una major a livello internazionale. Con un messaggio toccante su Instagram Edoardo Brogi ha annunciato il suo ingresso alla Warner Music Italy, prestigiosa casa discografica che segue tra i più grandi nomi della musica Italiana ed internazionale. Oggi, 31 dicembre, alle 14:30 uscirà sul canale YouTube di Warner Music Italy il videoclip di “Senza di te” il singolo con cui Edoardo ha vinto il Contest di Coca Cola. Infine, lo stesso Edoardo saluterà il 2019 sul palco di Bari in “Capodanno in Musica” che andrà in onda su Canale 5.

Chi è Edoardo Brogi: vita privata

Attualmente è molto concentrato sulla sua carriera professionale: non si conosce se sia o meno fidanzato. Ha un account Instagram dove può vantare circa 10mila follower.