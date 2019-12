Chi è Danti: età, carriera e vita privata del rapper dei Two Fingerz

Conosciamo meglio la storia del rapper Danti: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del frontman dei Two Fingerz

Daniele Lazzarin, in arte Danti, nasce a Desio il 20 settembre 1981. Frontman e rapper dei Two Fingerz, duo formato insieme al producer Riccardo ‘Roofio’ Garifo, vanta una carriera anche da solista, sia come interprete che come autore. Collabora ad album e mixtape di tutti i più grandi nomi della musica rap italiana: da Dargen D’Amico a Fedez, da Fabri Fibra a J-Ax, da Mondo Marcio a Vacca. Nel 2017 ha lanciato per il suo progetto solista nove brani ogni tre settimane, collaborando con artisti come la youtuber Giulia Penna, i rapper Giaime, Tormento e Caneda, il cantautore Giuliano Palma e tanti altri. Nel 2019 ha annunciato l’arrivo di un nuovo album in cui veste in panni di direttore artistico. Ha collaborato con Max Pezzali nel pezzo 6/1 Sfigato 2012 nella nuova edizione dell’album Hanno ucciso l’uomo ragno. Infine, è stato autore di molti dei successi più importanti di Rovazzi come Andiamo comandare, Tutto molto interessante e Volare.

Chi è Danti: vita privata

Molto riservato, Danti è sempre molto concentrato sulla sua carriera professionale: non si conosce se sia o meno fidanzato. Su Instagram vanta circa 114mila follower.