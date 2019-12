Durante l’intervista rilasciata a Verissimo, Federico Rossi del duo canoro Benji&Fede ha svelato il dramma che ha vissuto di recente.

Benji&Fede sono il duo canoro di maggior successo del momento. I due cantanti modenesi si sono conosciuti sul web e da quando fanno coppia hanno scalato i vertici di gradimento, ottenendo successi discografici in serie. Parte del loro successo è dovuto alla capacità di trovare ritmi ballabili per il periodo estivo, ma anche di costruire testi che si rivolgono apertamente ad un target di adolescenti. Poi il bel aspetto e l’abilità canora fanno il resto.

Di recente entrambi sono stati al centro del gossip per via delle loro relazioni sentimentali. Fede ha passato un periodo di crisi con Paola Di Benedetto, mentre Benji si è perdutamente innamorato di Bella Thorne. L’ex star della Disney ha fatto molto parlare di sé in questo 2019, prima quando ha deciso di pubblicare degli scatti di nudo per contrastare gli effetti dell’hackeraggio del suo account e successivamente per la decisione di dedicarsi al cinema hard.

Benji&Fede, il dramma di Federico Rossi: “La musica mi ha aiutato”

Ospite insieme all’inseparabile collega di Silvia Toffanin a Verissimo, Federico Rossi ha prima chiarito che la crisi con Paola Di Benedetto è definitivamente superata. In seguito ha spiegato che per lui è stato un periodo difficile a causa di due lutti che gli hanno cambiato la vita: “Ho avuto due lutti, prima mio padre e poi la nonna. La mia nonna adorava la canzone di Celentano L’emozione non ha voce. La musica mi ha aiutato ad affrontare queste perdite”.