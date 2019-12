Uomini e Donne, Giulio Raselli ha deciso: quando vedremo la scelta

Dopo liti, ripensamenti e delusioni, Giulio Raselli ha annunciato di aver capito con chi vorra uscire dal programma: ecco quando verrà mostrata la scelta.

Entrato a far parte di ‘Uomini e Donne‘ come corteggiatore di Giulia, Giulio Raselli è rimasto scottato dalla tronista che gli ha preferito un altro. Maria De Filippi, però, gli ha dato la possibilità di trovare il vero amore concedendogli un trono lo scorso dicembre. Il suo percorso non è stato piano: il tronista si è mostrato più volte indeciso ed iper critico. Proprio il suo atteggiamento nei confronti delle pretendenti ha generato alcune lamentele da parte dei fan del programma. Questi credono che Raselli abbia voluto allungare la propria permanenza e che l’indecisione sia parte di una strategia.

A sorpresa, però, durante l’ultima registrazione Giulio ha rivelato di aver preso una decisione ed ha anche annunciato che la rivelerà la prossima settimana. La puntata sarà dunque registrata i primi di gennaio, ma verrà trasmessa tra il 13 ed il 17 di gennaio. Come spesso capita, la scelta potrebbe essere anticipata da qualche indiscrezione o da veri e propri leak.

Giulio Raselli attaccato da Giovanna Abate: “Tu avresti deciso?”

L’annuncio dell’imminente scelta non è stato gradito dalla corteggiatrice Giovanna Abate. La ragazza in queste settimane si è mostrata molto polemica ed anche in questa occasione ha cominciato a palesare le proprie lamentele. Secondo quanto rivelato da ‘Il Vicolo delle News‘, la corteggiatrice avrebbe detto a Giulio: “E tu saresti ora arrivato ad una scelta consapevole? Non stai bene per me”. Per Giovanna, infatti, le due uscite esterne con le corteggiatrici non hanno mostrato una preferenza per l’una o per l’altra, anzi avrebbero mostrato una certa indecisione. Raselli, però, controbatte dicendo che non era necessario che una delle due esterne andasse male per decidere. Aggiungendo inoltre che si è schiarito le idee una volta tornato a casa.