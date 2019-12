Stasera in tv – Ballerina, la trama e il cast del film d’animazione

Appuntamento a questa sera, lunedì 30 dicembre, con il film d’animazione “Ballerina”, in onda in prima serata su RaiUno: la trama e il cast della pellicola

Da non perdere questa sera, lunedì 30 dicembre, a partire dalle 21:25 su RaiUno il film d’animazione franco-canadese “Ballerina” diretto da Eric Summer e Eric Warin. Felicie e Victor sono due giovani orfani in Bretagna che fuggono così a Parigi per realizzare i propri desideri. La ragazza sogna di diventare ballerina, mentre lui vuole essere un grande inventore. I due sono molto vogliosi di dimostrare il proprio valore e sanno che, per realizzare i sogni, devono impegnarsi parecchio. Felicie trova un’insegnante e un’amica in Odette, étoile caduta in disgrazia e una rivale temutissima, Camille, con la madre, Madame Le Haut, che è pronta a tutto per assicurare un ruolo da protagonista alla figlia ne Lo Schiaccianoci.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – Ballerina, le curiosità

Nella versione italiana la colonna sonora di Ballerina con la canzone Tu sei una favola interpretata da Francesca Michielin. Nel video del brano pubblicato da Videa la voce che all’inizio dice “Ci siamo” è proprio quella della Michielin. Nel cast di doppiatori della versione italiana ci sono Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato e Federico Russo.