Roma | Lite violenta con edicolante, attrice famosa finisce in ospedale

Roma: scoppia una lite violenta in Piazza Risorgimento, un’attrice famosa finisce in ospedale. Ecco cos’è successo e chi sono le donne coinvolte.

Una lite pazzesca è scoppiata ieri mattina, 29 dicembre, in Piazza Risorgimento a Roma. Il motivo parrebbe essere stata la “lentezza” usata da una edicolante nel servire i clienti, tra cui anche un’attrice famosa italiana. Proprio con lei la commerciante avrebbe avuto un’accesa discussione, in seguito alle lamentele poco educate della donna probabilmente, e le due sono arrivate alle mani. Decine di persone hanno assistito alla scena, chiamando la polizia e poi un’ambulanza.

Potrebbe interessarti anche –> Adolescente scompare dopo un giro per negozi, la polizia è preoccupata

Lite violenta in Piazza Risorgimento, ecco chi è l’attrice coinvolta

Secondo quanto raccontato dai partecipanti alla lite, l’attrice si sarebbe lamentata con l’edicolante per la lentezza e la maleducazione nel servirla. La lite, iniziata come un “semplice” botta e risposta cattivo, è finita in uno scontro fisico. La famosa attrice coinvolta nella lite in Piazza Risorgimento è Irene Ferri. Ultimamente la stiamo vedendo in tv in “Pezzi Unici”, dove interpreta la direttrice della casa famiglie Anna. Ma l’attrice romana è famosa per essere la protagonista delle fiction Rai “Provaci ancora prof” e “Tutti pazzi per amore”. All’arrivo della polizia la Ferri sarebbe stata trovata molto dolorante, per cui trasportata all’ospedale del Santo Spirito. Lì i medici che l’hanno visitata non hanno riscontrato alcun problema grave, solo un po’ di spavento ed una leggera ecchimosi al volto. E’ compito della polizia indagare sui reali motivi della lite: se nessuna delle due donne coinvolte denuncerà il fatto, questo verrà archiviato e lo spiacevole episodio dimenticato.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!