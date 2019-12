Protagonisti della saga ‘Piccola Peste’, che fine hanno fatto Michael Oliver e Justin Chapman: chi sono le piccole pesti del cinema.

Michael Oliver e Justin Chapman sono due attori statunitensi noti per aver interpretato il ruolo di Junior Healy, nella trilogia della ‘Piccola peste’. Il primo ha interpretato il ruolo di protagonista in Piccola peste e Piccola peste torna a far danni. Con questa ultima pellicola ha ottenuto la nomination come miglior giovane attore protagonista in una commedia allo Young Artist Award. Il secondo è il protagonista di Piccola peste s’innamora, ultimo capitolo della saga.

Che fine hanno fatto i protagonisti di Piccola Peste

Entrambi sono stati una meteora del cinema: Michael Oliver, tra l’altro, dopo il secondo film è stato suo malgrado al centro di una controversia legale. Questa coinvolgeva sua madre Dianne Ponce e la casa di produzione Universal Pictures. Infatti, la donna riteneva incongruo il compenso per il figlio e reclamava mezzo milione di dollari, mentre la casa di produzione la denunciò addirittura per estorsione. Alla fine, si giunse al ‘compromesso’ per una cifra di 250mila dollari. Una nuova sentenza della Corte Superiore dichiarò il contratto stipulato in seguito alla rinegoziazione non valido: la Ponce dovette – visto che il primo contratto prevedeva un compenso di 80mila euro – ne dovette restituire 170mila.

Una meteora anche Justin Chapman, protagonista dell’ultimo film della trilogia: dopo quella pellicola, interpretò ‘Una promessa è una promessa’, poi non ebbe altri ruoli rilevanti. Solo alcune comparsate in alcune note serie televisive. Dal 2005, Chapman è un giornalista professionista praticante. Collabora frequentemente a Pasadena Weekly ed è stato pubblicato in oltre 20 riviste in tutto il mondo. Inoltre è noto per aver raccontato la storia di Joan Williams. In carriera, ha pubblicato diversi libri e saggi.