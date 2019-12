Un bambino aveva chiesto di avere Minecraft come regalo di Natale. Ma invece del celebre videogioco il nonno gli ha donato il Mine Kampf di Hitler.

Desiderava tanto avere Minecraft come regalo di Natale. Si tratta di un celebre videogioco in stile sandbox diffuso su numerose piattaforme per videogames, in cui l’utente è chiamato sia ad esplorare che a dare libero sfogo alla propria inventiva. È infatti possibile accumulare i materiali più disparati in Maincraft, per poi costruire di tutto. C’è anche chi, in diversi mesi di lavoro, è riuscito a ricreare delle riproposizioni in scala davvero magnifiche del Duomo di Milano o dell’Opera House di Sydney. Ed anche quel bambino avrebbe tanto voluto avere quel videogame. Così lo ha chiesto al nonno come regalo di Natale. Ma vuoi per la scarsa dimestichezza con le diavolerie moderne, vuoi per altri fattori, il nonno alla fine ha regalato al piccolo il ‘Mein Kampf’. Ovvero il libro autobiografico e manifesto del nazismo, a firma di Adolf Hitler.

Minecraft Mine Kampf, mai assonanza di nomi fu più letale

Il manoscritto fu realizzato negli anni ’30 ed ancora oggi c’è chi lo ritiene una lettura interessante, per quanto sbagliate siano le idee in esso proposte. E l’assonanza tra Minecraft e Mein Kampf ha fatto il resto. Risultato? Il bambino non ha avuto il suo videogioco, ma almeno è diventato famoso, suo malgrado. Il papà del bambino ha voluto realizzare il video proprio con l’ignaro nonno, in cui chiede all’anziano il perché di quel regalo. “Mi ha detto Mein Kampf”. Poi le spiegazioni, ed il pensionato che si sente estremamente mortificato. Ma ora non resta altro da fare ce porre rimedio a questo equivoco.

