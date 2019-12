Una giovane mamma che stava combattendo contro una forma di depressione post partum è morta dopo essere stata investita da un’auto il giorno di Santo Stefano.

Kerri-Ann Assirati, 32enne madre di due figli di Nantyglo, nel Galles del sud, aveva trascorso il Natale con la sua famiglia: una tregua felice nella sua dura lotta contro la depressione post partum, che stava sconfiggendo. Ironia della sorte, è stata investita e uccisa da un’auto su una strada trafficata meno di 24 ore dopo, nel giorno di Santo Stefano, mentre camminava vicino a casa sua. Una tragedia che ha lasciato i suoi parenti, i suoi amici e un’intera comunità senza parole.

La sorte beffarda della giovane mamma affetta da depressione

“Kerri era una madre, una sorella, una zia, una compagna, una figlia e una sorella amorevole e divertente”, si legge in una commovente nota diffusa dalla famiglia della vittima. “Era sempre estroversa e frizzante, era la vita, l’anima e il ‘rock’ dei suoi amici e della sua famiglia. Kerri era amata da tutta la comunità e la sua morte è una perdita enorme per tutti”. La donna lascia il marito Steven e i loro figli Oliver e Noah, rispettivamente di due anni e sette mesi. Più di 7.000 sterline sono state raccolti per aiutare a sostenere la famiglia colpita dal dolore. Le donazioni continuano ad arrivare su un’apposita pagina GoFundMe.

Kerri, che era una parrucchiera a Nantyglo, era stata ricoverata in un ospedale psichiatrico all’inizio di quest’anno dopo che le era stata diagnosticata una grave depressione post-partum. Gli amici dicono che le sue condizioni erano “progressivamente migliorate”. “Era sempre preoccupata per gli altri e metteva i bisogni degli altri davanti ai suoi”. La Polizia locale ora è in cerca di testimoni per far luce sulla dinamica del terribile incidente.

EDS