Ladri in casa | fuga con la cassaforte in spalla

Due ladri in casa di altri, non c’è nessuno e loro agiscono indisturbati. Alla fine la loro fuga è quasi da Le Comiche. E riescono anche a farla franca.

Ladri in casa con successiva fuga decisamente bizzarra a Milano. Un appartamento di via Moscova ha ricevuto la visita di alcuni topi di appartamento, evidentemente molto abili ed anche intraprendenti il giusto. Infatti uno dei malintenzionati è finito dentro all’inquadratura di una telecamera del circuito chiuso di sicurezza, mentre se la dava a gambe levate con una cassaforte sulle spalle. Poco prima, giusto con qualche secondo di vantaggio, era transitato il socio di quest’ultimo. Pure lui se la batteva, e tra le mani stringeva un piede di porco, l’arnese simbolo di chi vive facendo del furto in casa e dello scasso il proprio ‘lavoro’. Ed ora dei due malviventi non si sa niente. Sono riusciti a dileguarsi, facendo sparire ogni loro traccia.

Ladri in casa, colpo gobbo a Milano

Il colpo con i due ladri in casa è avvenuto domenica sera, dentro ad un appartamento di una palazzina di sette piani. L’abitazione svaligiata è ubicata al secondo. L’allarme è arrivato da parte del custode dell’edificio, ma quando il colpo risultava ormai già messo a segno. La polizia ha raccolto la testimonianza dell’uomo. Il quale ha parlato di rumori insoliti avvenuti attorno alle ore 22:30. Affacciandosi per le scale ha poi notato i ladri che scappavano. La polizia è intervenuta con delle volanti, compiendo anche un sopralluogo nella casa svaligiata. Era tutta sottosopra e senza la cassaforte. I due hanno agito con la piena consapevolezza di conoscere bene quell’appartamento. Al momento non era presente nessuno, con i proprietari fuori da Milano perché in vacanza. Non ancora certo l’ammontare del bottino, anche se nella cassaforte erano custoditi gioielli, soldi in contanti ed anche dei documenti privati. La polizia indaga contro ignoti con diversi reati ipotizzabili.

