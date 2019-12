Gaia e Camilla | svolta importante | “Hanno attraversato col semaforo verde”

Secondo l’avvocato della famiglia Romagnoli, Gaia e Camilla avrebbero attraversato la strada in condizioni ben precisi prima di essere investite.

Arriva una affermazione importante in merito al caso di Gaia e Camilla. Le due 16enni travolte ed uccise da un suv in Corso Francia nei primissimi minuti di domenica 22 dicembre avrebbero attraversato col verde. Il semaforo risultava ancora con la luce che dava loro il via libera. Ed è del tipo che prevede solamente due colorazioni. Verde per l’appunto, e rossa, alternandosi con il semaforo riservato invece ai veicoli stradali. L’avvocato della famiglia Romagnoli, Cesare Piraino, sostiene che Gaia e Camilla abbiano cominciato l’attraversamento con il verde. Tale dichiarazione risulterebbe depositata in Procura a Roma come atto determinante in merito al profilo probatorio. “Semafori come quello di Corso Francia per l’attraversamento pedonale non prevedono l’imminente sopraggiungere del verde o del rosso. Come avviene invece per il semaforo per i veicoli, in cui il giallo dà un preavviso al quale doversi immediatamente adeguare.

Gaia e Camilla, l’auto accanto a quella di Genovese si sarebbe fermata

Prevede invece che il via libera per chi attraversa la strada – un lasso di tempo di circa 26 secondi – venga seguito poi da un verde lampeggiante di appena tre secondi e mezzo all’incirca. Poi scatta subito il rosso, ed un secondo dopo ecco il verde invece per i veicoli. Pietro Genovese, il 20enne che era alla guida del suv che ha travolto le due adolescenti, ha ribadito nel corso di un interrogatorio di essere arrivato alle strisce con il verde. Ma l’auto che gli era a fianco si sarebbe invece fermata. “Ed è certo allora che le due giovani abbiano iniziato ad attraversare la carreggiata quando avevano ancora il segnale di via libera per poterlo fare. Cioè il verde. Che magari sarà diventato lampeggiante”.

