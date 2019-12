Gabriel Garko innamorato, il dettaglio clamoroso al dito

Gabriel Garko confida al settimanale ‘Nuovo’ di essere follemente innamorato, ma ancora una volta non condivide alcun dettaglio sull’identità del suo amore.

Gabriel Garko ha fatto sognare intere generazioni di donne italiane e per anni è stato coinvolto in relazioni amorose con college di pari bellezza. L’ultima è stata Adua Del Vesco, splendida attrice di origini siciliane. Da qualche tempo a questa parte è uscita un’indiscrezione sulla sua nuova relazione sentimentale, questa volta però con un uomo. A tal proposito l’attore non si è mai sbottonato, ma secondo alcune indiscrezioni il suo compagno si chiamerebbe Gabriele Rossi. Pare anche che di recente sia stato visto mentre cenava nel ristorante dei genitori del ragazzo.

Che con Gabriele ci sia una sintonia particolare lo ha confidato lo stesso Gabriel Garko, spiegando di essere fidanzato e che questo sarebbe un amico speciale. Nella dichiarazione non spiega se il fidanzamento sia con Gabriele ed anzi invita l’intervistatore a non scavare ulteriormente sulla sua vita privata.

Gabriel Garko ribadisce: “Sono innamorato”

Intervistato recentemente dal settimanale ‘Nuovo‘, Gabriel Garko ha nuovamente confermato di essersi innamorato: “Il mio cuore è occupato e felice”. A quel punto gli viene chiesto chi sia la persona che fa battere il suo cuore, ma l’attore eluderà la domanda, spiegando che l’identità della persona che lo rendere felice non è materiale per i giornali di gossip: “Il fatto che io non dica cose private della mia vita non nuoce a nessuno”.

Qualunque sia la persona che lo fa stare bene, i fan saranno felici di sapere che è tornato il sereno. Qualche tempo fa, infatti, Garko aveva rivelato di aver vissuto una crisi di coppia e di aver riposto l’anello. Adesso che la crisi sembra superata dunque sembra averlo rimesso.