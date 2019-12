Capodanno 2020 | Tutti i concerti nelle città più importanti d’Italia

La notte di capodanno 2020 si festeggerà in compagnia della musica in tutta Italia. Ecco chi saranno i cantanti protagonisti dell’ultima notte dell’anno.

Da nord a sud, quest’anno la notte di capodanno si festeggerà all’insegna della musica in tutta Italia. A Firenze sarà la Filarmonica di Zaporizhzhya la protagonista indiscussa della notte, mentre a Verona si terrà una grande festa durante la quale si esibiranno tutti i protagonisti dell’ultima edizione di X Factor Italia. In Sardegna ci saranno Elisa e Marracash, mentre Arisa condurrà la notte di Potenza. Ecco quali saranno tutti i cantanti protagonisti dell’ultima notte dell’anno in giro per l’Italia.

Capodanno 2020, tutti i concerti nelle piazze italiane

MODENA – L’Orchestra popolare diretta da Daniele Durante suonerà la notte di San Silvestro in Piazza Roma a Modena, l’appuntamento è alle 23:30. Il primo di gennaio la stessa orchestra suonerà a Gallipoli, in provincia di Lecce.

FIRENZE – Il capodanno di Firenze si terrà in Piazza Santa Maria Novella, e inizierà alle 22:30. L’intera notte è stata organizzata dal Comune di Firenze nell’ambito del “Firenze Light Festival”: sul palco si esibirà una delle maggiori orchestre ucraine, la Filarmonica di Zaporizhzhya, diretta da Giuseppe Lanzetta, fondatore dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Sempre a Firenze, in Piazza Duomo, l’associazione Musart ha organizzato un evento ad accesso libero: dalle ore 22:00 sul sagrato della Cattedrale si terranno diversi concerti di musica gospel, che vedranno protagonisti gli Orlando Gospel Singers e i The Pilgrims Gospel.

ROMA – A Roma il cuore della festa sarà al Circo Massimo, dove si alterneranno Ascanio Celestini, Skin, la compagnia andalusa Aerial Jockey Strada, Carmen Consoli, e Priestess. La notte terminerà con l’esplosivo dj set di Lady Coco.

MILANO – Il 31 dicembre Piazza Duomo sarà teatro del concerto-spettacolo promosso dal Comune di Milano, il “Milano Capodanno For Future”, il primo Capodanno ecosostenibile d’Italia, tanto nei messaggi quanto nell’organizzazione. La serata inizierà alle 20:00 con il Social Dj Set, e dalle 21:00 inizieranno i concerti con il live di Myss Keta, Coma Cose e infine Lo Stato Sociale.

VERONA – Piazza Bra a Verona si trasformerà in una grande festa dalle 22:30. Saranno tutti i protagonisti dell’ultima edizione di X-Factor Italia a intrattenere gli ospiti della romantica città: i Booda, i Sierra, Davide Rossi, Eugenio Campagna e la vincitrice Sofia Tornambene. Al cast del talent-show televisivo si aggiungerà anche Filo Vals, un giovane cantautore romano.

GENOVA – A Genova quest’anno per la prima volta si vivrà un “Tricapodanno”: per tre sere consecutive Piazza De Ferrari diventerà un palcoscenico gratuito. A tenere le fila di tutti gli spettacoli ci sarà Alberto Argentesi, fondatore degli Ex Otago. Il “tricapodanno” è iniziato ieri sera, 29 dicembre, con i Mates, vere e proprie star del web, seguiti dalla musica del dj Gabry Ponte. Questa sera, lunedì 30 dicembre, i protagonisti saranno Awed e un trio di giovanissimi youtuber, a cui farà seguito il concerto dei Boomdabash. Il 31 dicembre alle 22:30 si esibirà una star a sorpresa, a cui seguirà il concerto di Giusy Ferreri.

SARDEGNA – Cagliari saluterà il 2020 con le ballate di Vinicio Capossela. L’artista il 31 dicembre sarà in Piazza Yenne. Per Capodanno tornerà ad Olbia, dopo 18 anni, Elisa. L’artista friulana salirà sul palco del Molo Brin per un’ora e mezzo di concerto, durante i quali ripercorrerà 20 anni di carriera con vecchie hit e nuove canzoni. Ad Arzachena sarà protagonista della notte il rapper milanese Marracash, con il suo ultimo album pubblicato ad ottobre “Persona”. Ad Alghero doppio appuntamento con il rapper Emis Killa, cui seguirà il trombettista Roy Paci.

POTENZA – Un maxipalco è stato montato in Piazza Mario Pagano, nel pieno del centro storico di Potenza, per il concerto che festeggerà l’arrivo del 2020: Gigi D’Alessio, Benji & Fede, Arisa, Orietta Berti, gli Stadio, Marco Masini, Malgioglio, Al Bano e Romina sono solo alcuni dei protagonisti della notte.

NAPOLI – Saranno Stefano​ Bo​​​​​​llani e Daniele Silvestri i protagonisti della notte di Capodanno in Piazza Plebiscito a Napoli. La notte proseguirà poi, come da tradizione, sul lungomare per ballare. Molto atteso anche il concerto di San Silvestro a Pozzuoli, in Piazza della Repubblica, con Edoardo Bennato e Rocco Hunt.

BARI – Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Rovazzi, Shade, Anna Tatangelo sono i protagonisti della festa in Piazza Libertà a Bari, la notte di San Silvestro.

PALERMO – La musica animerà piazza Giulio Cesare, proprio davanti alla Stazione Centrale, dove sarà protagonista Mario Biondi. Nel periferico quartiere Cep, invece, ci saranno Nino Frassica e Los Plaggers Band a intrattenere il pubblico.

CATANIA – A Catania, attorno all’elefante che campeggia nel centro di Piazza Duomo, si esibirà Max Gazzè.

