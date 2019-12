Adolescente scompare dopo un giro per negozi, la polizia è preoccupata

Caitlin Wright, adolescente di Burton-upon-Trent, è scomparsa domenica mattina intorno alle 11:30, la polizia ha diramato un appello per trovarla.

C’è grande preoccupazione per le sorti della giovanissima Caitlin, adolescente britannica scomparsa ieri mattina mentre faceva un giro per negozi. La quattordicenne è stata vista da diversi commercianti di Burton-upon-Trent, Staffordshire, tra le 10 e le 11 di domenica mattina. L’adolescente ha fatto un giro da Primark (catena di negozi di abbigliamento e intimo), poi in altri negozi, ma è stata vista l’ultima volta alle 11:30, poi di lei si sono perse le tracce.

Si pensa che la ragazza possa aver deciso di viaggiare sino a Birmingham, ma non è chiaro se lo abbia fatto per fuggire o se nel farlo sia stata intercettata da qualcuno. Ieri mattina la ragazza indossava un giubbotto rosso, bianco e blu, un paio di leggins scuri e di scarpe di ginnastica bianche. Capelli biondi fluenti, carnagione chiara e statura media, Caitlin potrebbe essere riconosciuta attraverso la bandana che portava in testa ed il piercing nero che porta alla narice destra.

Adolescente scomparsa, la polizia: “Siamo preoccupati per la sua sicurezza”

I genitori dell’adolescente hanno sporto denuncia di scomparsa ieri mattina. Nelle ore successive la polizia del Derbyshire ha condiviso un’appello pubblico al fine di ottenere informazioni sulla posizione della ragazza. Su questo si legge: “Siamo molto preoccupati per la sicurezza di una adolescente del Derbyshire, Caitlin Wright che è stata vista l’ultima volta al centro di Burton. La 14enne è stata vista l’ultima volta nei pressi di Primark a piazza Cooper, intorno alle 11:30. Si pensa possa aver viaggiato sino a Birmingham”. Chiunque abbia delle informazioni a riguardo è stato pregato di contattare la polizia o la famiglia della giovane.