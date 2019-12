Zac Efron, ricoverato d’urgenza per tifo: paura per l’attore. La star hollywoodiana ha contratto l’infezione mentre si trovava all’estero a girare le scene di un nuovo reality.





Si trovava nel Pacifico e precisamente in Papua Nuova Guinea Efron quando ha contratto l’infezione. L’attore stava girando un reality dal titolo Killing Zac Efron.

Leggi anche –>Vaccinazioni internazionali: quali fare per i viaggi all’estero

Leggi anche –> Viaggi esotici con i bambini: tutto su vaccini e prevenzione

Zac Efron, ricoverato d’urgenza: l’attore ha contratto il tifo

Stava mettendo alla prova le proprie capacità di sopravvivenza. Proprio questo stava tentando l’attore di Hollywood Zac Efron durante riprese di un nuovo docu-reality in Papua Nuova Guinea, scopo del quale doveva essere quello di mettere alla prova l’attore che avrebbe dovuto dimostrare di sapersela cavare in un luogo le cui condizioni sono piuttosto difficili, come quello appunto dell’isola dell’Oceania sulla quale si trovava. E’ stato in quella terra però che Efron, oggi 32 anni, ha contratto una forma di tifo.

La star, interprete della serie di film Disney High School Musical, doveva essere impegnata nelle riprese dai primi di dicembre e per le successive 3 settimane. Subito sopo aver contratto l’infezione però, un volo lo ha trasportato d’urgenza in ospedale per essere curato.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Come diffuso dalla stampa estera e precisamente dal The Sunday Telegraph, l’attore sarebbe stato portato poco prima di Natale al St. Andrews War Memorial Hospital di Spring Hill in Australia. Dopo uno stato di osservazione durato in ospedale oltre 10 giorni, Efron ha ricevuto autorizzazione a far ritorno al proprio Paese, dal momento che le sue condizioni di salute sembravano migliorate. Il dottore che ha avuto in cura la star di Hollywood non ha mai confermato l’identità del giovane. Certamente l’attore non faceva sentire la sua presenza tramite fotografie e commenti sui social network da fine novembre. Vedremo se a breve sarà lui stesso a raccontare quanto accaduto ai propri sostenitori.

Il reality del quale l’attore e cantante avrebbe dovuto far parte sarebbe andato in onda, secondo i programmi, nel 2020. Chissà se effettivamente la produzione riuscirà a rispettare quanto preannunciato.