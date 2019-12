Priscilla – La regina del deserto | Cosa racconta il Musical da record

“Priscilla – La regina del deserto”, ecco la trama del musical australiano più famoso di tutti i tempi. L’opera torna nei teatri italiani il prossimo anno.

Da gennaio 2020 il musical “Priscilla – La regina del deserto” torna nei più grandi teatri italiani. Con oltre 500 magnifici costumi preparati per gli attori e una sceneggiatura esilarante e toccante, il musical ispirato e tratto dall’omonimo film “Le avventure di Priscilla – La regina del deserto” ha vinto già un Premio Oscar e il Grand Prix du Publique al Festival di Cannes. La colonna sonora dell’opera include 25 dei più grandi successi internazionali, come “I will survive”, “Finally”, “It’s raining men” e “Go west”. La versione australiana del musical, “Priscilla – Queen of the desert”, è lo spettacolo australiano che ha ottenuto più successo di tutti nella storia del teatro. Lo hanno visto più di 6 milioni di spettatori. In Italia oltre 350mila, un ottimo risultato.

Priscilla – La regina del deserto | Trama

“Priscilla – La regina del deserto” racconta l’avventura on the road di tre amici che, a bordo di un vecchio autobus rosa soprannominato, appunto, Priscilla, si mettono in viaggio per attraversare il deserto australiano. Il gruppo parte alla ricerca di nuovi amori e amicizie, ma nel corso del viaggio trova e impara molto più di quanto si sarebbe mai aspettato. La destinazione finale è un grande spettacolo che i tre vogliono organizzare in una città australiana, ma il finale non ve lo sveliamo.

Dove acquistare i biglietti per il musical “Priscilla – La regina del deserto”

E’ possibile acquistare i biglietti per le date di Brescia, Genova e Milano sul sito di TicketOne.it al prezzo di 33,00 euro a biglietto. Per conoscere un po’ di più la storia di Priscilla e dei protagonisti dell’opera si possono visitare il sito web dedicato e il profilo Instagram del musical.

