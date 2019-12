Oggi in tv – “Domenica in”, anticipazioni e ospiti del 29 dicembre

Appuntamento da non perdere oggi, 29 dicembre, a partire dalle 14 con Domenica In: ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti dell’ultima puntata del 2019

Ultima puntata del 2019 per Domenica In, che andrà in onda oggi a partire dalle 14 su RaiUno. Ci saranno molti ospiti come sempre per augurarsi un buon anno, il 2020 salutando quest’ultimo. Ci sarà l’intervista che Mara Venier, la conduttrice, farà Sandra Milo, attrice e musa di Federico Fellini, nonché ‘Regina dei Sentimenti’ di Io e te di notte con Pierluigi Diaco e Valeria Graci. Poi come ospite arriverà l’astrologo per eccellenza Paolo Fox che svelerà l’oroscopo 2020 segno per segno, facendolo anche ai tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo che ci saranno nel salotto di Mara Venier: Giancarlo Magalli, Elisabetta Gregoraci, Francesco Facchinetti, Alessandro Haber, Eleonora Daniele, Emanuela Aureli, Alberto Matano, Francesco Pannofino, Francesco Paolantoni, Sal Da Vinci e Martufello.

Oggi in tv – “Domenica in”, gli altri ospiti

Infine, a Domenica In Mara Venier darà spazio con il cantautore Enrico Nigiotti. Successivamente ci sarà il momento cucina con le ricette per la notte di San Silvestro con il più grande chef italiano Gianfranco Vissani, che preparerà in studio dei piatti sopraffini.