Million Day 29 dicembre 2019: estrazione combinazione diretta

Million Day 29 dicembre 2019: anche questa sera, a partire dalle ore 19.00, scopriremo in diretta live l’estrazione dell’ultima domenica del mese e la combinazione vincente.





Ultima domenica di questo 2019 con il Million Day, il gioco che ogni sera mette in palio un milione di euro. Per ottenere l’ambitissimo premio il fortunato giocatore deve indovinare la combinazione vincente composta da 5 numeri compresi tra l’1 e il 55. Sono previsti premi minori anche per coloro che riusciranno ad indovinare 2, 3 o 4 dei numeri estratti.

Da quando il gioco ha preso il via, ovvero a febbraio 2018, fino ad oggi sono stati 92 i giocatori che sono riusciti ad aggiudicarsi il premio milionario. Vedremo se anche questa sera, a partire dalle ore 19.00 in diretta live, un giocatore avrà avuto questa grandissima fortuna.

Statistiche Million Day: numeri ritardatari e frequenti

Secondo quanto analizzato dalle ultime statistiche, risulterebbero essere più ritardatari nelle ultime estrazioni il 20, il 52 e il 42. Mentre risulterebbero usciti più di frequente il 43, l’1 e il 53.

Million Day 29 dicembre: diretta estrazione

Resta sempre grande l’attesa per conoscere se anche stasera qualcuno avrà avuto la possibilità di aggiudicarsi il premio milionario. Lo scopriremo a partire dalle ore 19.00 in diretta live.

Ecco i cinque numeri fortunati: 1-3-6-27-32.