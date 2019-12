Melissa Satta incinta di Boateng: “Ecco le prove”

Secondo le ultime indiscrezioni dal fronte del gossip, Melissa Satta e Boateng dopo aver ricucito il loro rapporto sarebbero in dolce attesa di una bambina.

Grandi novità per Melissa Satta e Kevin Prince-Boateng. Dopo il ritorno di fiamma della coppia glamour, l’ex velina di Striscia la Notizia non aveva nascosto il desiderio di allargare la famiglia. E ora il suo sogno starebbe per realizzarsi.

La 33enne è stata infatti beccata dai paparazzi di Di Più mentre faceva shopping in un negozio di abbigliamento per bambini, e precisamente nel reparto dedicato alle femminucce, dove avrebbe acquistato alcune tutine e un paio di scarpine da neonata. Non solo: una volta uscita dal negozio, la Satta ha incontrato una conoscente che le ha accarezzato il “pancino”. C’è poi da dire che nelle ultime foto pubblicate sui social e sui rotocalchi Melissa Satta appare più rotonda del solito… Insomma, tutto lascia immaginare che la cicogna sia di nuovo passata in casa Satta-Boateng dopo l’arrivo di Maddox cinque anni fa.

Fiocco rosa in casa Satta-Boateng?

Certo, per il momento il condizionale è ancora d’obbligo. Molto probabilmente la seconda gravidanza, se confermata, verrà svelata solo qualche mese prima del parto, come già fatto con il primogenito. Almeno su questo, Melissa Satta e Boateng sembrano voler mantenere il massimo riserbo.

Ma, come accennato, Melissa non ha fatto mistero di aver sempre sognato un secondo figlio: “Oggi sono felice e serena – aveva confidato lo scorso ottobre a Verissimo -. Un altro figlio ci sarà, vorrei che Maddox avesse un fratellino, ma con calma, c’è tempo”. Detto, fatto…

