Conosciamo meglio la storia di Martufello: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’attore e comico italiano

Fabrizio Maturani, in arte Martufello, nasce a Sezze il 21 dicembre 1951. Dà inizio alla sua carriera di comico e cabarettista nelle feste di paesi e nei vari locali della provincia di Latina. Durante un suo spettacolo viene notato da un manager che lo segnala successivamente a Pier Francesco Pingitore. Verso la fine degli anni Settanta diventa aiutante barzellettiere nella sua compagnia teatrale “Il Bagaglino”. Ed è proprio con quest’ultimo che ha il maggiore successo diventando uno dei personaggi più rappresentativi degli spettacoli teatrali, televisivi e cinematografici messi in scena dal gruppo fino al 2011. Recita, inoltre, in alcuni film di Steno come Il tango della gelosia, Bonnie e Clyde all’italiana e Sballato, gasato, completamente fuso, nel censurato W la foca di Nando Cicero e nella seconda e ultima pellicola diretta da Renzo Arbore “FF.SS.” – Cioè: “…che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?”. Nel 1995 scrive un libro di barzellette intitolato Di più, nin zo’, riproponendo i suoi sketch basati sulla figura del “burino”. Poi diventa protagonista del film Chiavi in mano di Mariano Laurenti. Da settembre 2014 fa parte del cast di Avanti un altro! su Canale 5, nel ruolo di barzellettiere. Infine, nel 2017 è ospite di varie trasmissioni televisive, tra cui Matrix, ospite di Chiambretti.

Martufello: età, carriera e vita privata del comico italiano

Nel 2015 è vittima di un incidente stradale a Vetralla, riportando la frattura del setto nasale e varie altre contusioni alla testa e alle gambe. Inoltre, è stato sposato con l’attrice Isabella Biagini. Possiede un account Instagram, che vanta 1482 follower.

