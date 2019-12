Jerry Calà, il gravissimo incidente stradale: cosa è successo. Diversi anni fa l’attore rimase coinvolto in un incidente che avrebbe potuto costargli la vita.





Accadde 25 anni fa. Fu allora che Jerry Calà rimase coinvolto in un gravissimo incidente stradale nel quale rischiò di perdere la propria vita. Oggi che è stato ospite di Domenica In ripercorriamo quel dramma che gli stravolse l’esistenza.

Leggi anche –> Mara Venier tradita, la verità di Jerry Calà: “Mi riempì di botte”

Jerry Calà: tutto ciò che è successo durante il gravissimo incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto

Era il 1994, precisamente nel mese di febbraio. A quei tempi l’attore veronese si trovava impegnato nelle riprese di Chicken Park, una parodia demenziale di Jurassic Park. Fu allora che Jerry Calà si trovò a rischiare di morire a causa dell’incidente stradale nel quale rimase coinvolto. In quell’occasione la sua Jeep Cherokee finì nell’Adige, dopo aver fatto un volo di 10 metri. L’attore dichiarò di aver perso in quell’occasione il controllo edel veicolo. Dopo circa 5 ore dal momento in cui avvenne l’impatto fu ritrovato da un pescatore che lo soccorse. Era l’alba quando l’uomo che lo salvò si accorse di ciò che era accaduto e riconoscendolo chiamò immediatamente i soccorsi.

Se vuoi conoscere tutte le altre notizie di oggi CLICCA QUI

Nelle interviste televisive degli ultimi anni, Jerry Calà è tornato a parlare del grave incidente di cui è stato sfortunatamente protagonista, ricordando i dettagli della sua condizione al momento dell’impatto. L’attore ha raccontato infatti che in quel tragico frangente, quando venne trovato, si sentiva con le proprie gambe fuori uso e dopo essere stato portato in sala operatoria, quella dell’ospedale di Borgo Trento di Verona, sentì che gridavano: “Lo stiamo perdendo”.

In quella occasione infatti Calà riportò la rottura dei femori e una lesione dell’arteria femorale che gli aveva provocato una emorragia. L’attore ha ricordato di aver urlato per ore dal dolore prima di perdere conoscenza. Calà ha inoltre affermato di non aver avuto con sé un telefonino e di non aver potuto per questo chiamare i soccorsi. A salvarlo in quell’occasione fu certamente il provvidenziale intervento del pescatore e un delicato intervento chirurgico durato 4 ore.