Incidente a fine anno per Luciana Littizzetto. La comica torinese sarebbe “volata per strada” fratturandosi rotula e polso, ecco cosa è successo.

Non si dimenticherà facilmente di questa fine d’anno la comica torinese Luciana Littizzetto, che da quello che possiamo intuire guardando il sul suo profilo Instagram è appena stata vittima di un brutto incidente. La simpaticissima donna torinese ha postato una foto che la ritrae a letto, con una gamba e un polso ingessati, ma la mano alzata con il pollice in su e un gran sorriso.

Brutto incidente a fine anno per Luciana Littizzetto

Sembra che sia stata vittima di un brutto incidente Luciana Littizzetto, comica torinese protagonista del programma di Rai 2 “Che tempo che fa”. La donna ha postato poco fa sul suo profilo Instagram questa fotografia:

Visualizza questo post su Instagram E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto) in data: 28 Dic 2019 alle ore 11:04 PST



Secondo quanto possiamo intuire dagli hashtag sotto la foto, Luciana sarebbe “volata per strada” rompendosi “rotula e polso”. Le dinamiche dell’incidente non sono chiare: potrebbe trattarsi di un incidente automobilistico, o anche solo di una brutta (molto brutta) caduta.

I commenti di solidarietà dei followers

I followers della donna sono accorsi nella sezione commenti della foto, pronti a esprimere la preoccupazione e la solidarietà alla loro comica preferita. C’è chi invita Luciana a prendersi una pausa dal lavoro, che la tiene ancora molto impegnata nonostante l’età non più giovanissima: “Riposati Lucianina!!! Quando ci si ferma forzatamente, è l’universo che ci dice: hai bisogno di una pausa!!! Libri, cioccolata calda, i tuoi pelosi e i tuoi figli. Tempo per te!”. Altri raccontano episodi simili: “Luciana cara, mi aspettavo un post divertente e ahimè… un dispiacere immenso… un abbraccio infinito da una che cade sempre e oltre ad una spalla s’è pure rotta due volte il naso!”. Anche Michelle Hunziker si preoccupa per l’amica e scrive “Cosa è successo!!!!????” tra i commenti, ma Luciana ancora non ha raccontato i dettagli dell’incidente. Ci aspettiamo che lo farà durante la prossima messa in onda di “Che tempo che fa”, prendendosi come al solito un po’ in giro.

