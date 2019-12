Glamper LOL, allarme lanciato dai genitori: “E’ pericoloso”

Il brand delle bambole LOL ha pubblicato sul mercato un nuovo camper giocattolo che si è rivelato pericoloso per i bambini, stando almeno all’opinione di alcuni genitori. Scopriamo qual è il problema.

Le bambole LOL sono diventate negli ultimi anni un vero e proprio fenomeno culturale, per grandi e piccini. Durante il periodo natalizio sono stati regalati un numero impressionanti di questi pupazzi, con altrettanti accessori. Tra questi, ha suscitato parecchio scalpore il van delle LOL, soprattutto per il difetto di costruzione che ha causato diversi problemi ai bambini e alle madri di tutto il mondo. Numerose madri hanno annunciato sui social le problematiche nate dal gioco con l’apparentemente delicato furgoncino.

“Fate attenzione al Furgone LOL. Mia figlia ha premuto il pulsante per aprirlo e il suo dito è rimasto incastrato e non riusciva più a tirarlo fuori […] Dopo venti minuti passati cercando di sfilare il dito, abbiamo chiamato i pompieri che hanno segato in due il piccolo furgone giocattolo, liberando la bambina.”

Bambole LOL, il comunicato del fondatore della MGA

Il CEO e fondatore della MGA, la casa che ha creato il brand della LOL, ha deciso di rilasciare un comunicato per raffreddare il clima nato sui social.

“La sicurezza è la nostra priorità quando sviluppiamo i nostri prodotti, tutti i nostri prodotti seguono un rigoroso processo di accertamento prima di venire imballati e spediti […] Prendo ogni situazione d’infortunio serieamente. C’è un bollo cautelare sul furgone, ma per salvaguardare la sicurezza dei bambini abbiamo deciso di ri-disegnare il modello del van per impedire eventuali infortuni futuri. Nel caso, contattate subito il Servizio Clienti con [email protected]“