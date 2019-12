Domenica In, volano scintille: la frecciata di Paolo Fox a Giancarlo Magalli. Molte le punzecchiate tra i due nel corso del programma. L’ultima durante l’oroscopo 2020.

Ultima puntata dell’anno per Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier, come di consueto in questa occasione, ospita tra gli altri in studio anche Paolo Fox. Durante l’oroscopo 2020 però volano scintille tra l’astrologo e Giancarlo Magalli.

Domenica In: la frecciata di Paolo Fox durante l’oroscopo gela Giancarlo Magalli

Ancora una volta Giancarlo Magalli e Paolo Fox si trovano insieme, ospiti di un programma televisivo. E ancora una volta tra di loro ogni occasione è buona per innescare una spirale di frecciatine e provocazioni. Questa volta i due si trovano a Domenica In. E proprio pochi minuti fa, mentre, come di consueto, il celebre astrologo annunciava segno per segno il destino dello Zodiaco per i prossimi 12 mesi, ovvero per il 2020, ecco che ancora una volta tra di loro si è accesa la polemica.

E’ stato il segno del Cancro, proprio quello del conduttore televisivo Giancarlo Magalli, ad aprire le previsioni di Fox per il prossimo anno. L’astrologo ha colto così l’occasione per ribadire la permalosità del segno e la tendenza per i nati sotto questa costellazione a dare la colpa agli altri. Magalli a quel punto è intervenuto rispondendo a tono, probabilmente sentitosi piccato dall’affermazione di Fox o cogliendola in qualche modo come una provocazione. Il conduttore ha rimproverato così l’astrologo di mettere il proprio segno sempre all’ultimo posto. Fox ha così ribadito quanto detto poco prima, ovvero la tendenza per gli appartenenti a questo segno zodiacale a dare la colpa agli altri. Dopo di questo, altri botta e risposta si sono succeduti nei minuti subito successivi fino al momento in cui Paolo Fox ha affermato che coloro che sono nati sotto il segno del Cancro potranno realizzare probabilmente un desiderio verso la fine dell’anno prossimo. A quel punto l’astrologo ha gelato definitivamente il conduttore televisivo con l’ultima frecciata, affermando: “Magari non vedrete più il vostro astrologo preferito in televisione”.