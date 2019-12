Carlo Conti bacio Fialdini | e lei ci sta in diretta | FOTO

Carlo Conti bacio Fialdini. La bella Francesca ‘si concede’ alle giocose avances del conduttore televisivo toscano, per il divertimento di tutti.

Carlo Conti è stato il grande protagonista di ‘Da Noi…a Ruota Libera’, la trasmissione domenicale affidata alla bella e brava Francesca Fialdini. Sia per un bacio niente male che per una gaffe. Avviene tutto nel corso della loro chiacchierata.

Il 58enne fiorentino ad un certo punto domanda alla sua corregionale (la Fialdini è originaria di Massa, n.d.r.) se il tempo a disposizione per l’intervista stia finendo. “Per me puoi restare quanto vuoi”, risponde sorniona e compiaciuta la 40enne ex conduttrice de ‘La Vita in Diretta’. Ma Carlo Conti la liquida con una risposta che ai più è apparsa poco elegante o quanto meno inappropriata. “Per carità, devo andare…”. Poi però corregge il tiro. “Ma no, non era per te”. Era solo un modo per promuovere lo spettacolo ‘Il Tour’, in cui Conti reciterà con gli amici di sempre, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

Carlo Conti bacio Fialdini

Dovremmo vederlo sugli schermi della Rai in primavera, come ammesso da lui alla domanda di lei che gli chiedeva: “Perché non lo portate in tv?”. Ma a dire il vero c’è stato ben altro ad avere catalizzare l’attenzione. Ovvero il tentato bacio di Conti alla bella Fialdini.

Ad un’altra domanda di lei (“Prima o poi ti leverai lo sfizio di…?”), Conti contrabbatte subito così: “…baciare la Fialdini in diretta”. Poi si alza di scatto e la afferra da dietro. La bionda ed avvenente Francesca è stata al gioco abbandonandosi nelle braccia di Conti, nascondendo i loro volti con la cartellina. Hanno poi fatto seguito battute su battute su questo episodio.