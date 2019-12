Belen punisce Stefano per una frase, ecco cosa è successo. La showgirl si arrabbia con il marito per una battuta e pubblica il video di ciò che è accaduto sui social.





Un video sui social mostra attimi di vita quotidiana dei coniugi più celebri e spiati della rete. Stefano fa una battuta a Belen ma lei si mostra permalosa e se la prende. Decide allora di punirlo così.

Belen punisce Stefano per una frase: ecco cosa è successo

Continua come di consueto a far parlare di sé la coppia dello spettacolo più seguita sui social network. Si conferma certamente regina dei social Belen Rodriguez che si trova in queste ore con la sua famiglia a trascorrere le vacanze natalizie sulla neve.

Proprio qualche minuto fa, dopo aver molto probabilmente sciato sulle innevate discese tutto il pomeriggio, la splendida showgirl argentina ha pubblicato un video sui social per coinvolgere tutti i numerosissimi ammiratori nella sua vita familiare in questi ultimi giorni dell’anno.

Protagonista assieme a lei del video in questione è infatti il marito Stefano De Martino che simpaticamente prende un po’ in giro la compagna. La bella Belen però sembra prendere la cosa con un po’ di permalosità e immediata diventa la reazione alle parole del ballerino e conduttore televisivo.

Nel video la showgirl si ritrova infatti sul divano “Distrutta”, come ammette lei stessa, per aver sciato tutto il giorno. “Però ce l’ho fatta, eh?”, chiede a Stefano, riferendosi probabilmente alle sue prodezze. Ed è a quel punto che lui le risponde: “Contro ogni pronostico”. Belen allora se la prende un po’ e mette per punizione i piedi in faccia a De Martino stringendogli le gambe attorno al collo. Un altro siparietto familiare che appassiona i fan.

