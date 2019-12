Uomo si trasferisce nella casa degli orrori “infestata” da 11 suicidi

Un uomo si trasferisce nella casa degli orrori “infestata” dove la famiglia di 11 persone “si è suicidata”: la vicenda è avvenuta in India.

Si dice che un uomo si sia trasferito in una casa dove 11 membri della stessa famiglia si sono suicidati. Nove sono stati trovati appesi a una griglia di ferro nella sala del primo piano di un edificio di tre piani a Deli, in India. Avevano cotone e pezzi di stoffa sugli occhi. Una donna, che aveva circa sessant’anni, è stata bendata e trovata appesa alla porta della stanza. Infine, una donna di 80 anni è stata trovata morta e senza benda sul pavimento della sala.

La scelta di un uomo: vado a vivere in quella casa degli orrori

Il dottor Mohan Kashyap, un patologo, si è ora trasferito in casa – dicendo che le morti dello scorso luglio non lo disturbano. Il 45enne ha dichiarato: “Non credo nelle superstizioni e nei fantasmi. Tutto quello che so è che sto ottenendo una casa adatta al mio budget”. Un fratello di una delle vittime ha continuato a possedere la casa dopo le orribili morti e ha detto che desiderava venderla a causa di “brutti ricordi”. Dinesh Singh Chundawat ha dichiarato: “Volevo vendere la casa a causa dei brutti ricordi. Nessuno voleva pagare il prezzo che volevo. A febbraio, ho iniziato a cercare inquilini. Ma molti nel vicinato hanno già diffuso voci sui fantasmi”.

Dinesh ha detto di aver trovato un inquilino prima del dottor Kashyap, questi però è ‘scappato’ poco dopo. Lo rivela l’Indian Express. La famiglia morta è stata trovata insieme a diverse note scritte a mano “spirituali e mistiche” nella casa del distretto di Burari. La polizia nella capitale indiana è rimasta sconcertata dalle morti e ha confermato di indagare per omicidio. Il Commissario congiunto della polizia Alok Kumar ha dichiarato: “Abbiamo trovato note scritte a mano che descrivono come legare mani e gambe e sono abbastanza simili al modo in cui sono stati trovati i corpi di 11 persone. Sono note esaustive e le stiamo studiando”. Trovato morto anche il cane della famiglia.